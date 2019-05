Babiš ovládá fondy a přes ně i Agrofert, tvrdí zpráva. Vracet by se mohly stovky milionů

Audit Evropské komise (EK) dospěl k závěru, že premiér Andrej Babiš je kvůli vazbám na své bývalé podniky ve střetu zájmů. Vyplývá to z auditorské zprávy EK, kterou zveřejnila česká média. Podle zprávy premiér ovládá dva svěřenské fondy a skrze ně pak i Agrofert. Babiš to ale odmítá a tvrdí, že neporušuje české ani evropské zákony. Česká republika podle něj nebude vracet žádné evropské dotace, které dostal Agrofert.

O výsledcích auditu EK v pátek nejprve informovaly weby Hospodářských novin a Neovlivní.cz, podle nichž chce Brusel vrátit zpět všechny prověřované evropské dotace, které Agrofert obdržel od února 2017, kdy Babiš vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Později obsah zprávy zveřejnila další média. „Podle dokumentu se mají vrátit veškeré platby, které po datu, kdy vstoupil ‚Lex Babiš‘ v platnost, dostal Agrofert z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To má činit celkem 283 milionů korun,“ napsal iRozhlas.cz. Podle něj v součtu s dalšími chybami by se ale mohlo vracet celkem přes 451 milionů korun, přičemž tyto peníze by měl český stát následně po firmách z Agrofertu vymáhat.

„Pan Babiš se aktivně podílel na realizaci unijního rozpočtu v České republice. Má přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert. Pan Babiš se zpronevěřil nezávislému a objektivnímu výkonu svých funkcí (premiér, ministr financí, předseda Rady pro evropské strukturální a investiční fondy a vicepremiér pro ekonomiku) vzhledem k tomu, že se podílel na rozhodnutích, která se týkala skupiny Agrofert,“ citovaly z dokumentu Seznamzpravy.cz.

„Pan Babiš ovládá dva svěřenské fondy a skrze tyto svěřenské fondy také ovládá skupinu Agrofert,“ stojí podle webu iRozhlas.cz ve zprávě. Návrh auditu to dokládá tak, že dvěma hlavními cíli svěřenských fondů jsou podle jejich stanov řízení skupiny Agrofert a ochrana zájmů Andreje Babiše, napsal iRozhlas.

Podle ministerstva financí je zmíněný audit předběžným návrhem, který se může změnit. „Ministerstvo financí nebude předjímat, jaké závěry bude finální znění této zprávy obsahovat ani kroky, které na jejich základě příslušné orgány přijmou,“ uvedl Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Pokud to bude třeba, může příslušný poskytovatel rozhodnout o pozastavení proplácení dotací nebo zahájit řízení o odnětí dotace. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že pokud by se potvrdilo porušení pravidel, Finanční správa by zahájila daňové řízení.

„Evropská komise nikdy nekomentuje neukončené auditní procedury a rovněž žádné úniky (informací),“ sdělil ČTK mluvčí komise Daniel Rosario, který má na starosti obchodní a zemědělskou tematiku.

Babiš v reakci na zveřejněné informace médií o auditu uvedl, že je jimi šokován, označil je za hysterii a prohlásil, že „žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet“. Zprávu EK nedostal a nečetl ji. Agrofert podle mluvčího Karla Hanzelky trvá na tom, že v dotacích postupuje přesně podle zákona.

Pokud se podle předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka ale ukáže, že nějaké dotace byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně, měl by je vrátit, nebo by se měly vymáhat. S Babišem se Hamáček uvidí v pondělí na vládě a tam se s ním chce o věci bavit.

Vedle toho opozice žádá okamžité zastavení proplácení dotací, aby se problém s vyplácením dotací podniků spojených s Babišem neprohluboval. Schillerová dnes uvedla, že ministerstvo financí přestalo požadovat proplacení dotací za holdingem Agrofert už loni na podzim. Zástupci opozičních stran ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a lidovců se také dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. Na úterní jednání Sněmovny pak chtějí zařadit jako zvláštní bod projednání Babišova střetu zájmů a požadují zveřejnění zprávy. Babiš na to reagoval tím, že opozice prý nemá jiné téma než Agrofert a Čapí hnízdo, a z jednání Sněmovny odešel.

Zástupci nevládní organizace Transparency International (TI), kteří loni na možný Babišův střet zájmů upozornili, považují předběžný výsledek auditu za potvrzení jejich podezření. Agrofert podle nich na evropské dotace nemá nárok. Uvedli, že stát bude muset vrátit EU podle odhadů asi půl miliardy korun a Agrofert by mohl přijít asi o čtyři až šest miliard ročně.