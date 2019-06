Babiš označil auditní zprávu Evropské komise o střetu zájmů za vysoce nestandardní

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) označil návrh auditní zprávy Evropské komise ve věci jeho údajného střetu zájmů za vysoce nestandardní. Označil ji za podivnou změnu argumentace proti prosincovému stanovisku právní služby EK, které argumentovalo evropským právem, zatímco auditní zpráva českým zákonem o střetu zájmů. Vadí mu i způsob doručení dokumentu.

Premiér také uvedl, že Česko pošle k dokumentu odmítavé stanovisko. Věc podle něj není ve stadiu, kdy by Česko muselo vracet peníze.

„Celkově ten audit je v úplném rozporu s tím, co říkala Evropská komise v prosinci 2018, kde poukazovala na nějakou jejich vyhlášku a tvrdila, že jsem ve střetu zájmů,“ řekl Babiš. „Teď Evropská komise změnila strategii a mluví o střetu zájmů v rámci svěřenského fondu. Na rozdíl od toho, co říkala minulý prosinec, řeší český zákon. A podle informací, které mám, ti lidé, kteří tomu rozumějí, jsou přesvědčeni, že tu část o střetu zájmů museli psát Češi. Jsou tam stejné názory, jako mají Piráti a zkorumpovaná Transparency (International). Takže vysoce nestandardní audit,“ řekl Babiš.

Kritizoval i způsob doručení dokumentu českým úřadům. „Celý postup byl velice nestandardní. Bylo to velice nestandardně doručeno na naše zastoupení v Bruselu. Přišlo to bez průvodního dopisu, není to podepsaný audit, nejsou tam žádné lhůty k vyjádření,“ řekl. Vadí mu také, že se materiál, který by měl být neveřejný, dostal do médií.

Babiš také odmítl, že by Česko muselo vracet zhruba 450 milionů korun z evropských fondů, které na dotacích získal holding Agrofert, který premiér v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů. „V tom auditu je napsáno, že předběžné závěry se mohou od konečných lišit,“ zdůraznil Babiš.

Připomněl také, že v minulosti se psalo o hrozící pokutě pro Česko kvůli možnému střetu zájmů v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Původně hrozila pokuta až 22 milionů korun, nakonec ale EK loni v srpnu dospěla k jinému názoru. „Rok a půl se to vyšetřovalo, nakonec komise řekla, že se nemusí nic vracet, že je to v pořádku,“ řekl Babiš.

Premiér připomněl, že tuzemské úřady by během měsíce měly dostat českou verzi zprávy, která je zatím pouze v angličtině. Potom budou mít dva měsíce na vyjádření. „ Naši čeští právníci mají úplně jiný názor než právníci Evropské komise. Nevím, jak oni mohou vůbec posuzovat české svěřenské fondy,“ řekl Babiš.

Opět přitom odmítl, že by byl ve střetu zájmů. „Já jsem postupoval podle lex Babiš a na základě toho zákona jsem vložil firmu do svěřenských fondů. Já tu firmu neovládám, před pěti a půl roky jsem odešel z firmy, nemám s ní nic společného. Je to všechno vylhané a absolutně nepřijatelné. Za Českou republiku budeme dávat stanovisko, určitě to budeme odmítat, protože to není pravda,“ uzavřel premiér.