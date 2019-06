Babiš označil auditory EK za nekompetentní. ‚Jsou profesionální a pracují objektivně,‘ ohradil se Brusel

PRAHA Premiér Andrej Babiš chce na červnovém summitu EU mluvit o auditu ke svému údajnému střetu zájmů s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Auditoři se chovali skandálně a jsou nekompetentní, řekl ve středu premiér před odletem do britského Portsmouthu. Proti slovům Babiše se ale ohradil místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Podle něj jsou auditoři profesionální a pracují objektivně.

Premiér popřel, co v úterý uvedl ve sněmovně, že se v Portsmouthu bude o auditu bavit s přítomnými evropskými premiéry. „Určitě dneska ne, to není ani vhodné místo, ani vhodná chvíle,“ řekl. „Já zítra letím do Portsmouthu a tam uvidím několik evropských premiérů a budu s nimi o tom mluvit, protože to považuji za skandální. Že jsem prý ve střetu zájmů a ovlivňuji rozhodování o evropských dotacích,“ uvedl Babiš v úterý ve sněmovně.

Téma však chce Babiš otevřít na summitu, který se v Bruselu koná 20. a 21. června. „Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální,“ prohlásil premiér.

Auditoři Evropské komise jsou profesionální a pracují objektivně, uvedl ve středu místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Cílem auditů je podle něj ochrana finančních zájmů Evropské unie a daňových poplatníků, včetně těch z České republiky.



„Audit, který se uskutečnil v České republice v lednu a v únoru, se odehrál podle standardních postupů,“ uvedl dnes Dombrovskis. Respektována podle něj byla příslušná pravidla, včetně inspekcí přímo na místě a toho, že se k věci mohly vyjádřit i prověřované subjekty.

Místopředseda komise pro euro a sociální dialog Dombrovskis potvrdil, že EK nyní českým úřadům poskytla návrh závěrečné auditní zprávy, na který česká strana může reagovat.

Evropská komise dosud nechtěla komentovat dění kolem auditů, které na počátku roku uskutečnila v Česku kvůli možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Ten opakovaně odmítavě reaguje na předběžnou auditní zprávu, která unikla do médií, věc označil za útok proti České republice a auditory za nekompetentní.

Červnový summit EU se bude zabývat především výběrem nového předsedy Evropské komise, který by na podzim nahradil právě Junckera. Ve hře je ale i obsazení dalších klíčových funkcí v unii. Dalším bodem má být boj s klimatickými změnami nebo zvyšování odolnosti zemí vůči dezinformačním kampaním.



Jednání na úrovni šikany

V programu summitu je ale též diskuse o přípravě příštího víceletého rozpočtu unie, kterou bude ve druhé polovině roku řídit začínající finské předsednictví. Součástí diskuse o podobě unijních financí na roky 2021 až 2027 je přitom i otázka budoucí podoby evropských fondů.

Babiš by tak o auditu poukazujícím na jeho možný střet zájmů při čerpání evropských peněz mohl hovořit ve stejných dnech, v nichž se bude snažit své kolegy premiéry a prezidenty přesvědčit o českém postoji, že o využití peněz z fondů by členské státy měly mít více než nyní možnost rozhodovat samy bez zasahování ze strany Evropské komise.

Premiér řekl, že má informaci od ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), že dva čeští auditoři jednali se státními úředníky na úrovni šikany. Před novináři Babiš zopakoval, že návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně jeho střetu zájmů je pochybný a že se kvůli němu a jeho bývalé skupině Agrofert žádné evropské dotace vracet nebudou.



Babiš trvá na tom, že ve střetu zájmů není. Ocenil úterní výzvu Sněmovny, aby ministerstva financí a místního rozvoje ve věci návrhu auditní zprávy důsledně hájila české zájmy. Zopakoval, že stanovisko českého státu vypracují úředníci.



Návrh auditní zprávy, který před víkendem zveřejnila média, uvádí, že Babiš má na Agrofert dál vliv a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.