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Neúčast vojáků na cvičení v Polsku není šťastná, řekl Pavel. Jedná s Babišem

  7:04aktualizováno  8:03
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Prezident Petr Pavel přijímá ve středu od 8 hodin premiéra Andreje Babiše (ANO). Jde o pravidelné a plánované setkání, na kterém se oba politici mají zabývat aktuální bezpečnostní situací ve světě i v Česku, připraveností na řešení krizových a mimořádných událostí nebo harmonogramem nadcházejících zahraničních návštěv a cest. Pavel před jednáním uvedl, že mu nepřijde šťastná neúčast českých vojáků na cvičení koalice ochotných v Polsku.

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Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) v úterý oznámil, že vláda rozhodla o neúčasti českých vojáků na cvičení evropských zemí v Polsku. To se týká toho, jak by vojáci byli schopní po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek.

Prezident Petr Pavel přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše. (11. listopadu 2026)
Prezident Petr Pavel přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše. (11. listopadu 2026)
Prezident Petr Pavel přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše. (11. listopadu 2026)
Prezident Petr Pavel přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše. (11. listopadu 2026)
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„Já skutečně nevim co bylo důvodem neúčasti českých vojáků, nicméně nepovažuji to za šťastné. Bavíme se tu o ukončení konfliktu a o garancích pro Ukrajinu. Mam pocit, že bychom se něčeho takového měli účastnit,“ řekl před jednáním s Babišem prezident.

Vztahy mezi oběma politiky se na nějakou dobu zhoršily po střetu ohledně účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře letos v červenci. Schůzky obou politiků se na nějakou dobu přerušily, nyní se však zdá, že se vztahy normalizovaly.

K bilaterálnímu setkání došlo naposledy na konci září, kdy prezident a premiér probírali zejména možnou reakci na případný ruský útok na některý z pobaltských států.

Pavel se v minulém týdnu účastnil také jednání vlády, na kterém bylo hlavním bodem projednávání Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2040 a Dlouhodobého výhledu pro obranu do roku 2045.

„Prezident vládu seznámil s riziky, která v předloženém návrhu spatřuje. Jeho cílem by mělo být vybudování plně bojeschopné armády, která dokáže bránit Českou republiku a zároveň splnit náš díl odpovědnosti v rámci kolektivní obrany Aliance, a to tempem, které odpovídá zhoršující se bezpečnostní situaci. Materiál v současné podobě ale tyto ambice ani v horizontu roku 2040 realisticky nenaplňuje,“ informoval Hrad po jednání vlády.

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