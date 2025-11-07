Řešení střetu zájmů bude až po Babišově jmenování do funkce, domnívá se právník

Prezident Pavel, který pověřil Babiše jednáním o složení vlády, chce otázku střetu zájmů řešit s Babišem příští týden, kdy mají probírat i návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů.
Koncem října odbor komunikace prezidentské kanceláře uvedl, že Babiš prezidenta ujistil, že otázku řešení střetu zájmů představí veřejně před svým případným jmenováním předsedou vlády.
Babiš v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že neví o tom, že by prezident požadoval veřejné vysvětlení. „Já jsem řekl, že to vyřeším v souladu s našimi zákony a se zákony Evropské unie,“ uvedl. Střet zájmů podle něj není zákonnou překážkou jmenování. „Žádný takový zákon nemáme. Ale já jsem slíbil panu prezidentovi, že mu předložím, jak to vyřeším,“ doplnil Babiš.
Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Ústavní právník a Pavlův poradce Jan Kysela serveru Novinky.cz řekl, že požadavek na veřejné vysvětlení budoucího řešení Babišova střetu zájmů je legitimní.
„Pokud by se nestihlo vyřešit střet zájmů do 30 dnů od jmenování a vznikl by protiprávní stav, tak to může mít důsledky pro ČR,“ uvedl.
Preuss v pátek ČTK sdělil, že v této záležitosti rozumí oběma stranám. „Právní úprava skutečně směřuje k tomu, aby byl případný střet zájmů odstraněn až po jmenování. Konkrétně do 30 dnů. Na druhou stranu, prezident má skutečně předcházet takovým situacím, a proto chápu, že požaduje detailnější záruky už teď, než bude případně pozdě,“ dodal.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Podrobnosti svého plánu ale veřejně prozrazovat nechce.