Nemáme prezidentský systém, hájí koalice neúčast Pavla na summitu NATO

„Plnou odpovědnost má vláda, nemáme prezidentský systém,“ řekl vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček po pietním aktu na Vítkově.
„Kompetenční žaloba je selhání,“ řekl Havlíček k této možnosti, kterou zvažuje prezident Petr Pavel, pokud vláda definitivně schválí delegaci do Ankary bez hlavy státu.
S tím souhlasí také předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. „Podle Ústavy je za zahraniční politiku odpovědná vláda, čili je ze zákona pouze na rozhodnutí vlády, jakou zahraniční politiku a s kým bude prosazovat. I další článek Ústavy uvádí, že prezident republiky sice zastupuje stát navenek, ale je to podmíněno kontrasignací premiéra. Zákonný rámec odpovědnosti za zahraniční politiku státu je zcela jasný,“ uvedl pro iDNES.cz.
Předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka k neshodě na Hradě napsal, že záležitost nyní nesleduje. „Jsem na důležité návštěvě v Německu, takže nemám prostor to sledovat.“