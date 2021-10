Babiš poslal přes offshorové firmy 400 milionů a nakoupil za ně ve Francii nemovitosti. Pochybení odmítá

Premiér a předseda hnutí ANO odmítá, že by v případu tzv. Pandora Papers, tedy informací o převodu 400 milionů korun přes jeho offshorové firmy, udělal něco nezákonného. Pokládá to za pokus o očernění svojí osoby a o ovlivnění voleb. Babiš to sdělil v reakci na dotaz ČTK.

Web uvedl, že Babiš si v červenci roku 2009 pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. „O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun).

V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,“ napsala Investigace.cz.



Podle odborníků nese operace znaky praní peněz. Zjištění, které v neděli zveřejnil web Investigace.cz, je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.



Pandora Papers

V mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers, který se zabývá využíváním offshorových společností, figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka. Uvedl to dnes web Investigace.cz.



Konkrétní jména kromě premiéra Andreje Babiše (ANO) zatím portál nezveřejnil. Napsal, že ostatním aktérům se bude věnovat postupně a další texty bude vydávat na svých stránkách.

Pandora Papers má původ v dokumentech uniklých z panamské právní kanceláře Alcogal, které získalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Na projektu spolupracovalo přes 600 novinářů z více než stovky zemí světa. Podle vlastních slov odhalili, jak mocní a bohatí využívají offshorové společnosti a netransparentní jurisdikce kvůli anonymitě a daňové optimalizaci. V dokumentech se objevují jména zločinců, celebrit, politiků, fotbalistů, soudců i lidí z daňových úřadů z celého světa.