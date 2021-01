Babiš: Pfizer zmenší dodávku vakcín do Česka nejvýše o 20 procent, v únoru by pak rozdíl měli dorovnat

Praha Farmaceutická společnost Pfizer zmenší středeční dodávku vakcín proti koronaviru do České republiky maximálně o 20 procent. Mladé frontě Dnes (MfD) to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vyrovnají to dodávky v únoru. V sobotu premiér mluvil o výpadku 40 až 50 procent z původně očekávaných 93 600 dávek pro tento týden.

Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že i v případě krácení dodávek v řádu dnů by se výpadek promítl do rezervací pro očkování. On-line registrační systém pro vakcinaci lidí nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení, stát spustil v pátek.

Pfizer, který vytvořil vakcínu proti koronaviru společně s firmou BioNTech, plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek prohlásila, že objem nasmlouvaný pro první čtvrtletí firma doručí ve slíbeném období. Tisíce praktiků by se chtěly zapojit do očkování seniorů, vakcínu ale mají jen desítky Pfizer by měl dodávky vakcíny do Evropské unie omezit pouze v tomto týdnu, řekl v neděli České televizi mluvčí firmy v Česku Tomáš Sazima. Opět podle původního plánu začne společnost vakcínu dodávat od pondělí 25. ledna, uvedl. „Od poloviny února začneme dodávat zvýšené dodávky v rámci celé Evropské unie tak, abychom naplnili plán pro první čtvrtletí,“ řekl. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech dostali první lidé v Česku 27. prosince. Od minulého týdne se do ČR distribuuje také vakcína od firmy Moderna. U obou je potřeba aplikovat dvě dávky. První dávku dostalo podle Babiše do sobotního odpoledne víc než 105 000 lidí. Přednostně jsou očkováni zdravotníci a lidé v domovech pro seniory, od soboty také lidé nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení a dostali termín pro očkování v on-line systému. Vedle zdravotníků, zejména těch pečujících o pacienty s covidem-19, mají senioři při vakcinaci přednost, protože je koronavirus ohrožuje výrazně silněji než mladší generace.