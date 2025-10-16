Babiš jednal se slovenským ministrem, chce oživit spolupráci V4

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který jedná o sestavení nové vlády, se setkal se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem. Mluvili o nadcházejícím summitu EU, migračním paktu i oblastech, kde mají Česko a Slovensko shodné postoje. Babiš chce obnovit spolupráci a fungování Visegrádské skupiny.
Babiš uvedl, že se slovenským ministrem mluvili o nadcházejícím summitu lídrů, který pokládá za klíčový. Na zasedání bude Česko zastupovat ještě současná vláda Petra Fialy (ODS).

„Konkrétně jsme řešili novou zelenou daň - emisní povolenky ETS2, protože na jejich odmítnutí máme shodu. Bavili jsme se taky o migračním paktu, ale i o tom, že na tématech, kde máme stejné nebo podobné názory, musí obě země postupovat v budoucnu opět společně,“ uvedl.

Babiš podotkl, že skupina V4 byla po Německu a Francii třetí nejsilnější silou v Evropě a dokázala společně hájit naše zájmy. „Takže dalším krokem by měl být i pokus o obnovení V4,“ uvedl. Za současné vlády se společné kontakty zemí V4 výrazně omezily, hlavně z důvodu různých pohledů na zahraniční politiku u Česka a Polska na jedné a Slovenska a Maďarska na druhé straně.

Šutaj Eštok na Facebooku napsal, že se s Babišem shodli i na otázce obnovení společných zasedání české a slovenské vlády. To sliboval Babiš již před nedávnými sněmovními volbami.

Přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem česká vláda loni v březnu zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Praha a Bratislava se rozcházejí zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Politici podle slovenského ministra také ladili společný postup před summitem EU a probírali migraci. „Témata, která jsme dnes s panem Babišem probírali, potvrzují nevyhnutelnost obnovení normální spolupráce mezi českou a slovenskou vládou, ale i potřebu oživení aktivní spolupráce zemí V4. Těší mě, že jeho první zahraniční cesta povede právě na Slovensko,“ uvedl Šutaj Eštok. Hned po vzniku české vlády se podle něj plánuje i jednání ministrů zdravotnictví obou zemí.

