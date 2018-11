‚Babiš podvádí.‘ Za pomalovaný chodník vyvázl umělec bez trestu, důkaz zmizel

PRAHA Několik hodin strávil malíř Jan Merta na policejní stanici kvůli nápisu, jenž mířil na premiéra Andreje Babiše. Umělec pomaloval chodník na pražském Andělu. Nakonec se z případu vyvlekl bez sankce. Protože kdosi nápis smyl, umělce nebylo za co trestat.

„Babiš podvádí a podvede i vás. Česká republika nepotřebuje führera. Jděte k volbám!“ měl vcelku vypadat nápis, který chtěl Merta vyhotovit na chodníku před komplexem administrativních budov Zlatý Anděl. Ze zamýšleného sloganu stihl napsat půlku, pak ho v práci přerušila hlídka městské policie. Incident se odehrál 26. září odpoledne v době vrcholící kampaně do komunálních voleb.

Strážníci předali pětašedesátiletého umělce do rukou státní policie, ta si ho odvedla na stanici. Merta tam pobyl několik hodin. „K činu se doznal a bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Věc je zpracovávaná ve zkráceném přípravném řízení,“ informoval tehdy mluvčí pražské policie Jan Daněk. V krajním případě hrozil malíři až rok vězení, trest však žádný nepřišel.

„Věc byla státním zástupcem odložena. Neshledali jsme, že bylo šlo o trestný čin. Dostali jsme se do důkazní nouze,“ sdělil serveru Lidovky.cz náměstek z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Martin Černý, jemuž policie případ předala. Žalobce případ bez dalšího uzavřel v druhé půli října. Nepředal ho ani do přestupkového řízení.

art+antiques (Facebook) "Babiš podvádí a podvede i vás. Česká republika nepotřebuje führera. Jděte k volbám!" - nejnovější obraz Jana Merty, bohužel nedokončený. Uprostřed práce jej zadržela městská policie, která jej následně předala státní policii, aby posoudila, zda šepsem provedený nápis je přestupkem, nebo trestným činem.

Na verdiktu státního zástupce se zásadním způsobem podepsala skutečnost, že nápis hned dalšího dne po Mertově akci zmizel. „Takže nevznikla žádná škoda,“ poznamenal žalobce Černý. Kdo slogan odstranil, se zjistit nepodařilo. Technická správa komunikací to nebyla. Chodník je v majetku Hlavního města Prahy.

‚Neměli jsme se čím zabývat‘

Pro případnou sankci nemluvilo ani to, že se Merta k autorství nápisu přiznal. Žalobci neposloužily ani fotografie zachycující malířův výkon. „My bychom měli posoudit i to, nakolik to bylo třeba odstranitelné. Ale tím, že to zmizelo, bylo to bez jakékoliv škody a bez čehokoliv dalšího, neměli jsme, čím bychom se zabývali,“ vysvětlil státní zástupce. Merta vyhotovil slogan šepsem, jenž je smývatelný vodou.

Druhý den od předvedení na stanici se umělec na místo vrátil. Policii při podání vysvětlení slíbil, že pokud nápis neodstraní nikdo jiný, smyje ho sám. Při návratu se dočkal první varianty. Sám už pak dočišťoval jen zbytky bílé barvy. Na zádech měl přitom cedulku „Včera jsem polici ČR slíbil, že odstraním hmotnou stránku Babiše jako podvodníka z chodníku. P. S. Nehmotná stránka je nesmytelná, takže pardon!“

Milionový umělec Jan Merta (* 1952) je český malíř. Pochází ze Šumperku, v současnosti působí v Praze. V letech 1981 - 1987 studoval Akademii výtvarných umění v Praze, první samostatnou výstavu uspořádal roku 1993 v pražské galerii MXM.

Je oblíbený mezi sběrateli umění, nejvíce vynesl jeho obraz Bez názvu (ubrousky), za který nový majitel zaplatil 1,56 milionu korun.

Motivaci zvěčnit svůj názor na premiéra našel po rozmluvě s několika lidmi u předvolebního stánku hnutí ANO, které na Andělu agitovalo. Umělce debata s Babišovými příznivci popudila. Následně vyrazil do svého ateliéru, vzal si barvu a zamířil zpět. S sebou si přivedl i fotografa, aby jeho akci zachytil.

„Babiš by se měl odstranit z české politiky, protože jí hrubým způsobem škodí. Je to demagog, podvodník, bývalý spolupracovník StB a člověk, který slibuje lidem nemožné a je schopný se spojit i s ďáblem. Tím nás všechny podvádí,“ okomentoval svůj umělecký výstup Merta. Malířovo jméno je mezi sběrateli známé, tři jeho díla se v minulosti vydražila za více než milion korun.