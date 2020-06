Babiš pojede se Zaorálkem do Petrkova kvůli statku českého básníka. Ministerstvo kultury ho chce koupit

Hořice (Pelhřimovsko) Premiér Andrej Babiš (ANO) se chystá s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) do Petrkova podívat se na statek básníka Bohuslava Reynka, který rodina nabízí k prodeji. Premiér to ve středu řekl ČTK. Ministerstvo kultury už minulý měsíc uvedlo, že bude usilovat o koupi statku, získá-li peníze nad rámec resortu.

Babiš při středeční návštěvě Hořic na Pelhřimovsku řekl, že je to zřejmě jedna z priorit ministra Zaorálka, již by mohl podpořit.

Podle Babiše je třeba zjistit, kolik nemovitost stojí a kolik by stál provoz. „Jakmile to bude možné, určitě se tam vypravíme a budeme to řešit na místě. Ale pochopil jsem, že z hlediska kulturního dědictví to je pro nás důležité, tak určitě to taky podpořím,“ řekl. Možný termín cesty do Petrkova premiér neuvedl.

V petrkovském domě žil básník, grafik a překladatel Reynek (1892 až 1971) s manželkou, francouzskou básnířkou a překladatelkou Suzanne Renaudovou, i jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. Památkově chráněný objekt prodává rodina. Realitní kancelář požadovanou cenu nezveřejnila.

Mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová ČTK minulý měsíc řekla, že podaří-li se na odkup získat peníze, mohl by zámeček provozovat Památník národního písemnictví. Tehdy také uvedla, že ministerstvo požádá o potřebné navýšení financí premiéra a ministryni financí Alenu Schillerovou.

Podle petice Zachraňte Petrkov! by měl dům sloužit jako připomínka Reynkova díla i jeho blízkých a souputníků, kteří do Petrkova jezdili. Pod peticí se od začátku května sešlo 1900 podpisů.