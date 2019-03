Babiš: Pokud by Británie požádala o odklad brexitu, zaujalo by Česko vstřícný postoj

Praha Česká republika by zaujala vstřícný postoj, pokud by Británie požádala o odklad svého odchodu z Evropské unie. Po jednání s rumunskou premiérkou Vioricou Dancilaovou, jejíž země nyní EU předsedá, to řekl premiér Andrej Babiš. Za nejlepší scénář vývoje označil, kdyby si Británie svůj odchod rozmyslela. Dancilaová uvedla, že rumunské předsednictví je připraveno na všechny scénáře. Preferovala by spořádaný brexit.

„I když to teď tak nevypadá, doufám, že možná dojde ke druhému referendu a nakonec Británie zůstane v Evropské unii, to by byla nejlepší varianta i z hlediska českých zájmů,“ řekl Babiš. Za druhou nejlepší variantu považuje schválení vyjednané dohody o odchodu, kterou však britští poslanci už dvakrát odmítli. Pokud by se Británie rozhodla pro odklad vystoupení z EU, což ve čtvrtek britská Dolní sněmovna schválila, Česko by vůči požadavku bylo vstřícné.



Podle rumunské premiérky se musí nejprve vyjasnit situace v Británii. Vyjádřila stejně jako Babiš přesvědčení, že o dalším postupu bude jasno na summitu EU příští týden. Rumunské předsednictví je podle ní připraveno na všechny varianty vývoje. Pokud by se Londýn s EU na odkladu nedohodl, opustí Británie unii 29. března.

Babiš v pátek na jednání s Dancilaovou podpořil i rumunskou snahu o vstup do schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol, podle něj jednání trvá už příliš dlouho. Vyslovil se také o užší spolupráci mezi visegradskou skupinou, kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, a Rumunskem.



Dancilaová pozvala Babiše na návštěvu Rumunska. Premiér cestu do Bukurešti přislíbil, není ale zatím jasné, kdy by se uskutečnila.