„Bájivá lhavost je choroba,“ opáčil šéfovi Pirátů předseda vlády. „Vy tady sprostě lžete. Lečte se a nedá se to léčit ambulantně, jen hospitalizací,“ řekl také při interpelacích Babiš.
Ještě před Hřibem dostal jako první šanci položit Babišovi otázku při ústních interpelacích poslanec STAN Karel Dvořák. Zajímalo ho řešení Babišova střetu zájmů kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert, což zákon premiérovi zakazuje.
„Česká legislativa nezná institut slepého fondu. Nehrajte s námi hru na slepou bábu,“ prohlásil Dvořák. Ptal se Babiše, zda zveřejní zakládací listiny fondu, kam chce vložit akcie svého holdingu Agrofert.
„Už nikdy nebudu vlastníkem akcií Agrofertu, ani až nebudu v politice,“ zopakoval při interpelacích Babiš.
V prosinci oznámil, že nevratně vloží Agrofert do fondu RSVP Trust. Původně sdělil, že vloží akce do fondu do 8. ledna. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem. Souhlas se změnou vlastnictví očekává ze tří členských států Evropské unie. „Čekám na ty tři souhlasy, čekám na pokyn právníka. Když to nastane, tak to tam dám,“ řekl Babiš.
Výborného zajímalo, zda je podle Babiše šéf SPD Okamura pošuk. Nevím, co je pošuk, řekl premiér
Předseda lidovců Marek Výborný se ptal Babiše, zda považuje předsedu Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru za jednoho z pošuků, jak o nich mluvil ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.
„Nebudu tady veřejně komentovat mé kolegy,“ odvětil Babiš. „Já se držím toho, že ty věci jsme si nějak vyříkali,“ podržel premiér koaličního partnera Okamuru.
„Nevím, co to je pošuk,“ řekl také později Babiš.
Macinka se minulý týden jasně postavil na stranu Ukrajiny, která se brání ruské agresi. „Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom asi není pochyb,“ řekl Macinka v pořadu Interview ČT24.
„Umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové zemi věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory,“ prohlásil šéf české diplomacie.
Naopak velmi ostře se vyjádřil o těch, kteří mají sympatie k Rusku – zemi, která Ukrajinu napadla.
„Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku,“ řekl Macinka.
Turek nebude řídit zaměstnance ministerstva, řekl premiér poslankyni
Čestný prezident Motoristů Filip Turek podle Babiše jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal řídit zaměstnance ministerstva životního prostředí a nebude se podílet na správním rozhodování úřadu. Babiš to odvětil na dotaz spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské, která je poslankyní za Piráty.
Zmocněncem vláda Turka jmenovala poté, co prezident Petr Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem životního prostředí. „Pozice zmocněnce bude mít politicko-koordinační charakter,“ řekl premiér. „Je kompetentní, je jazykově vybavený, má kontakty v Evropském parlamentu,“ řekl o Turkovi předseda vlády.
„V tuto chvíli pan Turek žádnou smlouvu nemá,“ řekl ministr životního prostředí Petr Macinka, kterého se na to ptal exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.