Pokud jde o Ukrajinu, jsou podle Babiše důležitá zejména jednání o ukončení války. Dvoudenní mimořádný summit EU v Bruselu se věnuje budoucímu dlouhodobému rozpočtu Evropské unie a financování Ukrajiny. Podle informací se ale neočekává, že nynější jednání přinesou dohodu, další pravidelný summit je naplánován na 17. a 18. prosince.
Babiš hovořil především o fondech soudržnosti a o potřebě srovnat životní úroveň v členských státech EU. „Česká republika bude za tyto peníze bojovat, 37 let od revoluce bohužel stále nemáme dálnici do Rakouska. Také musíme stavět nemocnice,“ uvedl Babiš. Financování Ukrajiny by proto podle Babiše mělo být odděleno od příštího dlouhodobého rozpočtu.
Víceletý rozpočet a financování Ukrajiny chce naopak propojit německý kancléř Friedrich Merz. Souhlas Německa s příštím sedmiletým rozpočtem podmínil tím, že se všech 27 členských států zaváže podílet na finanční pomoci Ukrajině v roce 2027 a dalších letech. Podle Merze jde o otázku společné evropské bezpečnosti, a náklady na podporu Kyjeva by se proto měly spravedlivě rozdělit mezi všechny země. Dnes s ním před novináři souhlasil například nizozemský premiér Jetten.
Evropská komise minulý týden navrhla poskytnout Ukrajině na rok 2027 novou půjčku v objemu 45 miliard eur (zhruba 1,1 bilionu korun). Ta má doplnit již schválený unijní úvěr ve výši 90 miliard eur na roky 2026 a 2027. Z nově navržené částky má až 25 miliard eur směřovat na vojenskou pomoc a až 20 miliard eur na podporu ukrajinského státního rozpočtu.
Je třeba bojovat za mír, řekl Babiš
Babiš dnes zdůraznil, že je třeba „bojovat za mír“ na Ukrajině. Je podle něj nezbytné, aby EU byla u jednacího stolu, přičemž zmínil dohodu z neformálního summitu v Dublinu. Tam se v polovině listopadu se účastníci shodli, že Evropu budou při jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí. Babiš právě britskou účast zmínil v odpovědi na jeden z dotazů britského novináře, přičemž také označil brexit za chybu.
„Ať řeknou jasný plán. Kdy budeme vyjednávat, jaký je cíl,“ reagoval Babiš na dotazy novinářů, nejprve odpovídal anglicky, poté česky. „My samozřejmě s Ukrajinou mluvíme, my pokračujeme v muniční iniciativě, ale znovu opakuju, zeptejte se lídrů, kdy skončí ta válka,“ dodal český premiér.
Babiš zároveň zpochybnil dlouhodobé financování Ukrajiny bez jasně stanoveného cíle. Ukrajina už podle něj od začátku války získala pomoc v řádu stovek miliard eur, a český premiér se proto zeptal, jak dlouho bude EU v takovém financování pokračovat.
„Každý rok budeme platit Ukrajině 135 miliard eur a do kdy? Kolik let? Deset, dvacet, třicet? Nebo co to je za strategii?“ prohlásil. Požadoval také jasný plán na ukončení války a kritizoval, že o budoucnosti Ukrajiny jednají především Spojené státy a Rusko, zatímco Evropané poskytují finanční pomoc. „Pokud mluví Američané a my u toho nejsme jako Evropa, my to platíme, tak to není normální,“ dodal.
S Ukrajinci musíme být solidární, řekl nizozemský premiér
Nizozemský premiér Jetten naopak před začátkem dnešního mimořádného summitu EU upozornil, že Ukrajina bude v příštích letech potřebovat více vojenské a finanční pomoci. Je to něco, z čeho se nemůže žádná členská země EU vyvázat.
„Všichni musejí být s Ukrajinci solidární, stejně jako je už mnoho let Nizozemsko,“ prohlásil Jetten. Ukrajinci podle něj nebojují jen za vlastní svobodu, ale také za evropskou demokracii a hodnoty. Jetten nevidí žádný jasný náznak toho, že by byl ruský prezident Vladimir Putin ochoten vyjednávat o spravedlivém a trvalém míru. Ruská vojska z Putinova rozkazu v únoru 2022 zahájila invazi do sousední země.
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22. listopadu 2026