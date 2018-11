Můj syn má schizofrenii, řekl Babiš. Potvrdil, že jeho syn byl v minulosti na Krymu a Ukrajině

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu při vyjádření pro novináře potvrdil, že jeho syn Andrej byl v minulosti na Krymu a Ukrajině. Pobyt však podle něj byl legální a v žádném případě nešlo o únos, jak jeho syn řekl v reportáži serveru Seznam Zprávy. Předseda vlády uvedl, že pro to má dostatek dokumentace. Kritizoval v té souvislosti novináře, kteří rozhovor s jeho synem zveřejnili. Hovořil o hyenismu na osobě trpící schizofrenií a o tom, že kauza je záměrně načasovaná.

Babiš uvedl, že reportáž byla pečlivě načasovaná a zorganizovaná, protože jeho syna žurnalisté navštívili už v polovině října. „Dnes máme 14. listopadu,“ uvedl. Pořad byl podle něj záměrně vysílán před státním svátkem 17. listopadu, aby se mohly demonstrace proti premiérovi spojit s oslavami.

Premiér uvedl, že jeho syn byl hospitalizován v červenci roku 2015 poté, co ho našla policie na dálnici. „Vykládal neskutečné věci a na základě toho ho odvezli do Havlíčkova Brodu. Já následně poprosil o převoz do Národno ústavu duševního zdraví,“ uvedl. Tam se podle premiéra jeho syn seznámil s lékařkou Ditou Protopopovou. Její manžel podle vyjádření Babiše mladšího ho unesl na Krym.

Předseda vlády vyslovil domněnku, že načasování kauzy bylo předem připravené, dopředu podle něj byli informováni i opoziční politici. „Pokud někdo přijde neohlášen do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii, tak k tomu nemám slov,“ uvedl. Podivoval se v souvislosti se skrytou kamerou i nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky.

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček chystá jednání s Babišem na středeční odpoledne i na čtvrtek. Kvůli kauze Čapí hnízdo Babiše pozval na zasedání poslaneckého klubu ČSSD. Ve čtvrtek bude Hamáček o aktuální situaci hovořit i s prezidentem Zemanem.