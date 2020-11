Babiš považuje za důležité zlepšit obchodní vztahy mezi EU a USA, prostor vidí také ve vědecké spolupráci

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za důležité zlepšit obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií, vidí také velký prostor ve vědecké spolupráci. Česko je podle předsedy vlády připraveno spolupracovat s USA a Kanadou na vývoji a provozu nových ekologicky čistých technologií.

Babiš to uvedl v příspěvku na čtvrteční on-line konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy, pořádané Institutem pro politiku a společnost. Stejně jako místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová věří, že se USA s novou administrativou prezidenta Joea Bidena vrátí k plnění pařížské dohody o klimatu.



„Důležitým tématem pro celou Evropu a Evropskou unii je naléhavá potřeba zlepšit naše obchodní vztahy. Měli bychom se rozloučit s hrozbami obchodních válek a tvrdě pracovat na liberalizaci vzájemných obchodních vztahů,“ uvedl premiér.

Zmínil také možnost spolupráce na ekologických technologiích, zároveň ale zopakoval svůj postoj, že při plnění ambiciózních cílů ohledně snížení emisí skleníkových plynů by měl být brán ohled na konkurenceschopnost průmyslových odvětví.



Podle Babiše je důležitá vědecká spolupráce mezi ČR, EU i USA nejen kvůli výzvám souvisejícím s aktuální koronavirovou epidemií. Ocenil, že Česku pomůžou v boji s koronavirem lékaři a zdravotníci z texaské a nebraské národní gardy.

Zdravotníci budou nasazeni v olomoucké vojenské nemocnici. Podle dřívějších informací budou radit českým lékařům a konzultovat s nimi otázky kolem koronaviru. Budou se moct také spojit s americkými specializovanými pracovišti.

Švejnar zdůrazňuje digitalizaci

Jourová očekává, že s nově zvoleným americkým prezidentem bude Evropská unie spolupracovat na obnově a posílení partnerství. Také ona doufá, že se USA znovu připojí k pařížské dohodě, což Biden už dříve avizoval. Mezi kontinenty je podle ní důležitá i spolupráce v boji proti terorismu, například skrze sdílení dat a elektronickou evidenci. Další oblasti kooperace vidí v digitalizaci, technologiích a umělé inteligenci.

„Přestože naše partnerství bylo trochu otřeseno, věřím, že se budeme moci zdravě spoléhat na naše partnerství. Budeme muset ho přehodnotit a začít pracovat na nových strategiích,“ doplnila Jourová.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová také považuje za důležité zvýšit obchodní spolupráci. Podle ní s novou administrativou v USA přichází úleva pro Evropu, že po čtyřech problematických letech bude ve Spojených státech stabilnější partner.

Ekonom Jan Švejnar považuje za důležité, zaměřit se na kooperaci v digitalizaci. „Moje rada pro Evropu: Neopakujme 90. léta, kdy Evropa váhala s nástupem do oblasti digitalizace a pokulhávala za tím, co se odehrávalo v USA a Číně. Pokračujme v investicích do moderních technologií a znovu nastavme transatlatnické partnerství, protože se vzájemně doplňujeme,“ poznamenal.