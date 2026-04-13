„Jestli tam pan prezident pojede na večeři nebo společensky jako doprovod, proti tomu nikdo nic nemá,“ řekl také Turek k možné účasti prezidenta Pavla na summitu NATO.
Právě Turka dříve prezident Pavel odmítl jmenovat ministrem. Turek chtěl být šéfem diplomacie, ale na Hradě neprošel ani jako kandidát na ministra životního prostředí.
„Tak já nevím, jestli by pan prezident měl zájem o to jet jako doprovod, jako člen delegace, proti tomu bych asi nic neměl,“ odvětil Turek na otázku, zda by na summit mohli letět premiér Babiš i prezident Pavel.
„Ale jde o to, jestli tam pan prezident bude hájit zájmy, které jsou shodné s vládou, a to zatím u pana prezidenta takto nevypadá,“ prohlásil Turek.
„Je to na větší diskusi a dnes to asi na vládě budeme řešit,“ řekl čestný prezident Motoristů sobě Turek. Podle něj mají letět premiér Babiš, ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
Babiš už dříve v polovině března řekl, že by měl na summit jet on sám a Macinka. Zůna pak na začátku dubna uvedl, že by se měl summitu zúčastnit také.
Nejsme prezidentskou republikou, řekl Juchelka
„Nejsme prezidentskou republikou, ale parlamentní demokracií,“ řekl ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.
Z toho podle něj vyplývá i to, kdo by měl letět za Českou republiku na summit NATO do Ankary. „Lidé, kteří rozhodují o finančních prostředcích,“ řekl Juchelka při příchodu na jednání vlády.
Prezident Pavel napsal minulý týden Babišovi, že se hodlá v souladu se svým ústavním postavením zúčastnit červencového summitu NATO v Ankaře. Napsal to v dopise premiérovi, dokument zveřejnil na svých stránkách Hrad. Prezident odkázal na ústavu či dlouhodobé zvyklosti.
Pavel poukázal na své ústavní pravomoci
Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta.
„K uplatnění své kompetence zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky právě na summitu NATO přistupuji nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná s působností prezidenta republiky, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů,“ napsal Pavel Babišovi.
Macinka uvedl, že prezidentova umanutost v této věci už začíná působit poměrně nedůstojně. „Budu trvat na tom, že i na tomto formátu bude reprezentovat Českou republiku předseda vlády, protože nejsme prezidentská republika. Takže pokud si někdo hraje na to, že je králem slunce, tak se možná příliš začetl do nějakých dobových románů francouzské literatury,“ uvedl ministr zahraničí v pořadu Xaver Live.
Prezident předpokládá, že Babiš si je vědom znění ústavy a že nakonec i Macinka uzná, že není v roli, aby o něčem rozhodoval. „Ministr zahraničí nemůže rozhodovat o tom, jestli prezident pojede, nebo nepojede na setkání hlav států. On je tím, kdo to rozhodnutí zprocesuje,“ řekl.