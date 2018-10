Babiš požádal ministra Metnara, aby vyšetřil únik informací o odvetě za české vojáky v Afghánistánu

BRUSEL Není možné, aby citlivé informace o našich vojácích unikaly do médií, sdělil novinářům ve čtvrtek ráno před zasedáním Evropské rady premiér Andrej Babiš. Reagoval tím na středeční zprávu LN, že čeští vojáci zneškodnili spolupachatele srpnového útoku v Afghánistánu, při němž zemřeli čeští vojáci. Babiš již požádal ministra obrany, aby celou záležitost vyšetřil.

„Únik informací se musí vyšetřit,“ uvedl Babiš o zprávách, které získaly LN ohledně českých vojáků v Afghánistánu. „Není přijatelné, aby tyto otázky bezpečnostního charakteru, které mohou ohrožovat naše vojáky, unikly do médií,“ prohlásil premiér.



Premiér uvedl, že požádal ministra obrany Lubomíra Metnara, aby byla celá záležitost prošetřena. „Jsou věci v rámci armády a bezpečnostních struktur, které by se v zájmu bezpečnosti neměly objevovat na veřejnosti. To je nepřijatelné,“ médiím Babiš. Odmítá však přehodnotit účel mise, na níž čeští vojáci v Afghánistánu jsou.

„Boj proti terorismu je pro nás důležitý a musíme být v rámci NATO aktivní,“ vysvětlil předseda vlády. Podle něj by však evropské vlády měly přehodnotit, zda by se neměly armádní složky NATO zabývat řešením migrační krize a pomáhat s bojem proti pašerákům ve Středozemním moři.

Podle infromací LN na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců Češi vypátrali, kde se pohybují teroristé, kteří asistovali u přípravy srpnového sebevraženého bombového útoku na šestičlennou patrolou, v níž byli čeští vojáci. Na místě zemřeli rotmistr Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš s Patrikem Štěpánkem.

Informaci o odvetě potvrdily LN tři na sobě nezávislé zdroje. „Šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Je to ale relativně delší doba, co se to stalo. Při misi byl jeden pachatel usmrcen a další zajat,“ řekl jeden z nich.

Ve čtvrtek odpoledne (SELČ) bylo zároveň v Afghánistánu zraněno při útoku na hlídku pět českých vojáků, z toho jeden vážně. Podle generála Štefana Muránského nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o reakci na odvetu.

„Nemáme nejmenší indície, že to bylo odvetné opatření. Je to prostě útok na koaliční vojáky a v tomto prostoru jsme se mohli pohybovat my, mohli se tam pohybovat Američani, Gruzínci nebo další jednotky, které jsou součástí koalice na základně v Bagrámu,“ řekl Muránský ve čtvrtek v rozhovoru pro Radiožurnál.