Babiš pozval ukrajinského prezidenta do Prahy, s Erdoganem chce řešit migraci

New York Na okraj zahájení Valného shromáždění OSN v New Yorku český premiér Andrej Babiš absolvoval několik bilaterálních jednání. V úterý večer se poprvé potkal s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Ukrajina je pro Evropskou unii a pro Českou republiku důležitý partner, chci znát názory jejího prezidenta, který má ve své zemi velkou podporu,“ zdůvodnil schůzku Babiš.

Setkání poté popsal jako „velice příjemné a přátelské“. Tlumočil Zelenskému dvojí pozvání do Prahy: ze strany prezidenta Miloše Zemana a na setkání s premiéry Visegrádu. Ukrajinský prezident na oplátku pozval Andreje Babiše do Kyjeva, kde nebyl český premiér více než deset let. Babiš dodal, že ho obzvláště zajímal Zelenského pohled na možnosti urovnání vztahů s Ruskem.

Babiš poté absolvoval schůzku také s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem, který v loňském roce vedl tamní nenásilnou „sametovou revoluci“. Babišovi popsal své reformy, konkrétně škrty ve státním aparátu - snížil počet ministerstev ze 17 na 12 –, a snahu země jít cestou digitalizace. Babiš mu na oplátku tlumočil pozvání do Prahy.

Podle informací LN se premiér setkal i s ministrem zahraničí Sýrie. Zajímal se o názory oficiální vlády v Damašku na možnosti řešení tamního konfliktu a návratu vyhnaného obyvatelstva.



Na to má tematicky navázat středeční plánované jednání s tureckým prezidentem Erdoganem. Podle Babiše by mohla Česká republika a země V4 získat podporu EU pro plán tureckého prezidenta vytvořit v severní Sýrii bezkonfliktní zónu. V ní by se měly vybudovat byty, školy a další infrastruktura, aby se tam mohli vrátit uprchlíci, kteří nyní žijí v Turecku. Tím by se snížil migrační tlak. Kritici tohoto plánu se obávají, že Erdogan vytlačí z tohoto území Kurdy.

Český premiér se ještě v pondělí večer krátce poprvé setkal i s britským premiérem Borisem Johnsonem. Tlumočil mu zájem zemí Visegrádu, aby se brexit vyřešil dohodou. Johnson prý slíbil, že přijede do Prahy.

Babiše ve středu čeká hlavní bod programu jeho návštěvy New Yorku: vystoupení na Valném shromáždění OSN. Na něm chce hovořit o Česku, Evropě a problémech planety, kterými nejsou jen klima, ale také chudoba či špatný přístup k vodě. Babiš vystoupí ve středu pozdě večer newyorského času (ve čtvrtek nad ránem SELČ).