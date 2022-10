Lidovky.cz: Ovlivní Babišova kandidatura boj o Hrad?

Nemyslím, že nějak zvlášť. Podle značné části veřejnosti to byla nejpravděpodobnější varianta.

Lidovky.cz: Dostane se do druhého kola?

V roce 2018 bylo potřeba k postupu do druhého kola zhruba 26,5 procenta hlasů. Nevím, co by se muselo stát, aby Andrej Babiš, jehož hnutí podporuje přibližně 30 procent potenciálně zúčastněných voličů, nezískal kolem 30 procent hlasů. Andrej Babiš by měl mít postup do druhého kola jistý.