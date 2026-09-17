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Babiš navrhl společný evropský protiraketový štít Euro Patriot

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  10:16aktualizováno  10:40
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Tisková konference premiéra Andreje Babiše po setkání s prezidentem Petrem...

Tisková konference premiéra Andreje Babiše po setkání s prezidentem Petrem Pavlem. (14. září 2026) | foto: Anna Kristová, Anna Kristová,  MAFRA

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Tisková konference premiéra Andreje Babiše po setkání s prezidentem Petrem...
Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem. (14. září 2026)
Premiér Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem.
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Český premiér Andrej Babiš (ANO) zahájil Pražský obranný summit úvodní řečí o ruské válce proti Ukrajině. Odsoudil agresi ruského vládce Vladimira Putina, ale zároveň kritizoval západní zaměření se pouze na vojenské řešení konfliktu. „Pokud se zaměříme jen na vojenské řešení, nemyslím si, že to je ideální,“ uvedl během úvodního bodu programu.

Zároveň vypíchl, že americký prezident Donald Trump dává opakovaně najevo, že válka na Ukrajině je hlavně evropský problém. Právě proto by se podle Babiše měla Evropa více bavit o diplomatickém řešení války.

„Jakmile někdo z Evropy zmínil, že by to vyřešil diplomaticky, tak byl okamžitě kritizován,“ posteskl si premiér a ocenil Trumpovu snahu dostat ukrajinského premiéra Volodymyra Zelenského k jednacímu stolu s ruskou stranou. Zároveň ale řekl, že Evropa potřebuje silné vedení, aby k tomuto scénáři přispěla.

Babiš za tímto účelem také navrhl vznik evropského společného systému protiraketové obrany, který nazval Euro Patriot. Podle něj by posílil evropský příspěvek k NATO. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Inspiraci vidí v Izraeli.

„Musíme se poučit z války na Ukrajině a hledat řešení zejména v oblasti obrany proti balistickým raketám. Možná jsem naivní, ale chtěl bych se pokusit přesvědčit naše partnery, aby se na takový projekt soustředili,“ řekl dnes Babiš s tím, že by to pomohlo mimo jiné i českému obrannému průmyslu. Už v červenci letošního roku se přitom devět evropských lídrů dohodlo spolu s Ukrajinou na evropské obranné koalici, která má kontinent chránit především proti balistickým střelám. Česko se ale tehdy nezapojilo.

Rusko při útocích používá mimo jiné balistické střely Iskander a střely Kinžal, proti nimž má Ukrajina jen omezené možnosti obrany. Za nejúčinnější prostředek proti těmto hrozbám jsou považovány systémy Patriot, jejichž počet je ale omezený. Nedostatek systémů i střel do nich v posledních měsících opakovaně komplikoval ukrajinské protivzdušné obraně zachycování ruských balistických raket.

Program by podle Babiše nejen posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci, ale také směřoval k tomu, co někteří označují jako NATO 3.0. Takzvané NATO 3.0 je současné označení, které používá generální tajemník NATO Mark Rutte pro novou fázi fungování Aliance, v níž mají evropské státy a Kanada převzít výrazně větší odpovědnost za vlastní obranu, zatímco Spojené státy mají v NATO zůstat pevně zakotvené.

Babiš mluvil o vojácích, Zůna o muniční iniciativě

Během svého vystoupení také premiér mluvil o potřebě nových vojáků, k čemuž je podle něj potřeba přesvědčit lidi, že vojenská kariéra je lukrativní cestou. Zkritizoval přitom předchozí vlády za nedostatečné investice do obranného sektoru a podotkl, že současná vláda je tou první, která dodrží dvě procenta HDP ve výdajích na obranu. Babiš chce mít každý rok tři tisíce nových vojáků v české armádě a budovat pro ně lepší podmínky ve službě. Ocenil také vojenské zapojení při povodních, během covidu nebo při tornádu na Moravě.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) připomněl, že Česká republika stále působí v muniční iniciativě na pomoc napadené Ukrajině, byť do ní současná vláda nepřispívá finančně. „Česko funguje jako koordinátor. Máme své zkušenosti, své know-how,“ jmenoval ministr. Zároveň podle něj nelze v obraně pouze slepě následovat hranici dvou procent výdajů HDP na obranu. „Procenta nejsou řešením. Kapacity a schopnost se ubránit je důležitější,“ uvedl.

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