Babiš před začátkem voleb v Maďarsku podpořil Orbána. Věří ve stabilitu

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. Orbán podle českého premiéra vždy bojoval za silnější Evropu a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, napsal v sobotu Babiš na síti X.
Maďarský premiér Viktor Orbán se setkal s Andrejem Babišem. (27. února 2024)

Andrej Babiš přivítal Viktora Orbána v Průhonicích u Prahy. (6. října 2022)
Maďarský premiér Viktor Orbán přijel do Česka na státní návštěvu. (29. září...
Český premiér míní, že jeho maďarský protějšek Orbán vždy bojoval za silnější Evropu, postavenou na míru, suverénních členských státech a konkurenceschopnosti. „Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív,“ uvedl Babiš.

Český premiér se měl v březnu zúčastnit v Budapešti shromáždění vrcholných politiků hlásících se k europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, kteří vyjadřovali podporu Orbánovi před nadcházejícími volbami. Cestu do Budapešti ale Babiš nakonec zrušil kvůli úmyslnému zapálení haly zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje jako teroristický útok. V zaslané videozdravici ocenil Orbánovu dosavadní politiku, hodnoty a zkušenosti.

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) přitom vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje. „Bude to pak znamenat začátek konce populismu ve střední Evropě - a Andrej Babiš ztratí spojence, který je zároveň přítelem Vladimira Putina,“ uvedl expremiér.

Nedělní volby v Maďarsku rozhodnou, zda Orbán zůstane v čele země, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Dvaašedesátiletý Orbán tentokrát není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by jeho Fidesz mohl volby prohrát. Ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by ale podle některých pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.

Vládní strana Fidesz staví kampaň především na tématech suverenity, odporu vůči migraci a kritice Evropské unie, přičemž zdůrazňuje stabilitu a kontinuitu. Magyar slibuje mimo jiné reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a rozkladu právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU. Opozice se také snaží mobilizovat voliče prostřednictvím kritiky stavu právního státu, korupce a ekonomických problémů, jako je inflace či životní náklady. Významnou roli v kampani hraje také zahraničněpolitická orientace země, včetně vztahů k Rusku a EU, která se stává jedním z dělících témat kampaně.

V Pákistánu očekávají zahájení debat o míru mezi Íránem a USA. Vance již dorazil

Americký viceprezident J.D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do...

Jak velká je únava z Orbána? Volby mohou ovlivnit Evropu, ale Magyar zůstává otazníkem

Předvolební mítink Viktora Orbána ve městě Györ (27. března 2026)

Politická kampaň v Maďarsku vrcholí. Výsledky voleb ovlivní EU, tvrdí experti

Podporovatelky hlavního maďarského opozičního lídra a favorita voleb Pétera...

Trump odhalil návrh vítězného oblouku. Má připomínat 250 let od vzniku USA

Donald Trump oficiálně předložili podrobné vizualizace vítězného oblouku, který...

Otevřeme záliv, nebo ten průliv, brzy, i bez Íránu, řekl Trump k Hormuzu

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

„Mike Tyson vlastizrady“ vs. „Špinavá štěnice“. Vysvětlujeme pouliční vzkazy v předvolební Budapešti

Špinavá štěnice. Maďarské slovo poloska (čti pološka) v tomto kontextu znamená...

Zvládli přetížení i plazmu. Astronauté mise Artemis II se vrátili po obletu Měsíce

Posádka vystupuje s kosmické lodi Orion po úspěšném absolvování mise Artemis II.

Ministr kultury považuje knihy a knihovny za druhořadé. Ale proč se k tomu nepřihlásí?

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Součkova radost, Krejčího zmar. West Ham v záchranářském duelu rozdrtil Wolves

Tomáš Souček (vlevo) a Konstantinos Mavropanos si plácají po důležité výhře nad...

Harrisová přemýšlí, že by vystřídala Trumpa ve funkci prezidenta USA

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v prvním projevu po skončení...

