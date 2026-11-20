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„Já s sebou nesu hlavně připomínky k tomu zákonu, které bychom rádi, aby se dostaly do pozměňovacích návrhů, protože deadline pro jejich podání je příští týden,“ uvedl Chudárek před vstupem do budovy Úřadu vlády. Upřesnil, že jde o konkrétní výši částky, způsob garancí i valorizaci a indexaci televizních poplatků.
Na dotaz redakce iDNES.cz se šéf veřejnoprávní televize vymezil také proti nápadu předsedy Sněmovny a lídra SPD Tomia Okamury. Ten minulý týden nadhodil variantu kombinovaného financování, kdy by základní příspěvek ze státního rozpočtu doplnily dobrovolné poplatky od diváků a posluchačů.
„Určitě to není systematické, protože se na to nedá plánovat a predikovat jak televize, tak rozhlas. Vím, že ta myšlenka tady je, má ji i pan premiér, ale nemůže na tom být založeno plánování obou médií,“ reagoval Chudárek.
Šéf ČT rovněž potvrdil, že na jednání dorazil sám a nemá informace o tom, zda premiér na schůzku pozval i generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. „Já mám přímé pozvání od pana premiéra. Jak komunikuje v současné době s panem Zavoralem, nevím, ale já s panem Zavoralem jsem v kontaktu,“ dodal.
Vládní koalice nadále trvá na tom, že koncesionářské poplatky zruší a nahradí je jiným zdrojem příjmů. Podle ministra pro sport, zdraví a prevenci Borise Šťastného (Motoristé) ale vláda konkrétní podobu nového modelu představí až začátkem ledna. Na jednání koaliční rady minulý týden v pondělí se řešilo především provedení této změny.
Šťastný po jednání koalice odmítl upřesnit, zda bude nový systém vázaný například na fixní procento ze státního rozpočtu. Podle něj však placení poplatků nezávislost médií nezaručuje a cílem vlády je zajistit jim dostatek peněz pro fungování.
Ve hře jsou přitom různé varianty. Lídr hnutí SPD Tomio Okamura už dříve nadhodil možnost kombinovaného financování České televize a Českého rozhlasu. Základní příspěvek ze státního rozpočtu by podle jeho návrhu doplnily dobrovolné příspěvky od diváků a posluchačů ve výši současných poplatků, což by mělo rozptýlit obavy z politického ovlivňování vysílání.
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3. listopadu 2026