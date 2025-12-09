Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Dnešním aktem naplňujeme vůli voličů, kdy je předseda nejsilnější strany jmenován předsedou vlády,“ řekl Pavel po Babišově podepsání slibu. Prezident také opět ocenil způsob, kterým předseda Babiš naplnil dohodu ohledně řešení střetu zájmů. Koncern Agrofert podle jeho vyjádření převede do nevratného slepého fondu, který bude řídit nezávislý správce.
„Česká republika se nachází v bezpečnostním kontextu v nelehké době, bude potřeba, abychom upevnili vztahy se spojenci uvnitř NATO, uvnitř EU,“ dodal Pavel.
Babiš se stane v pořadí čtrnáctým předsedou vlády v historii samostatné České republiky, na post bude jmenován již potřetí. Přibližně do týdne by měl prezident jmenovat i zbytek vlády.
„Slibuji všem občanům České republiky, že budu bojovat za jejich zájmy,“ sdělil Babiš na aktu. Dodal, že se bude snažit udělat z České republiky „nejlepší místo pro život na celé naší planetě“.
Fiala Babišovi gratuloval
K nástupu do křesla premiéra Babišovi pogratuloval i končící premiér Petr Fiala (ODS). Na sociální síti X napsal, že zajistí, aby „předání vlády proběhlo zcela hladce“. Zmínil také, že Babišovi bude k dispozici vládní Hrzánský palác, který se nachází v Praze na Hradčanech.
Babiše poprvé jmenoval premiérem prezident Miloš Zeman v prosinci 2017, menšinový kabinet složený z ministrů za ANO ale nezískal důvěru Sněmovny. Druhé jmenování se odehrálo ve stejném obsazení o půl roku později v závěrečné fázi vyjednávání o menšinovém kabinetu ANO a ČSSD, který se později v dolní komoře Parlamentu opíral o podporu KSČM.
Babiš se také stává nejstarším předsedou vlády v české i československé historii. V případě ČR už mu dokonce tento primát patří, při předchozím jmenování mu bylo 63 let, čímž překonal Jana Fischera.
Prezident mluvil se všemi kandidáty kromě Turka
V pondělí se Pavel setkal s posledními kandidáty na ministry v nové vládě, s Oto Klempířem a Borisem Šťastným z hnutí Motoristé sobě, kteří mají vést ministerstvo kultury a nově vzniklý resort sportu, prevence a zdraví. Schůzka s Filipem Turkem, potenciálním ministrem životního prostředí se neuskutečnila. Turek se omluvil kvůli zranění, je hospitalizován a ve hře je i operace.
„Indispozice Filipa Turka není překážkou na cestě ke jmenování vlády České republiky,“ sdělil mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga v pondělí na dotaz iDNES.cz. „Nemáme informace o tom, kdy bude Filip Turek zdravotně připraven na schůzku, abychom mohli cokoli plánovat,“ dodal. Není tak jisté, zda se Turek stane ministrem, či ne. Je možné, že prezident pověří vedením resortu životního prostředí dočasně někoho jiného.
Schůzka s Turkem byla tou nejvíce očekávanou z ministerských kandidátů. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.
Poslanec Motoristů čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.