Nedovolím, aby naše děti umíraly na drogy, řekl Babiš. Vyjádřil se i k hale pro Jílka

Výraznou část videa věnoval Babiš problematice drog, především syntetických kanabinoidů, kratomu a připravovaným legislativním změnám. Situaci označil za alarmující a kritizoval podle svých slov dosavadní přístup státu k řešení drogové problematiky. Opřel se přitom do bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a nynějšího koordinátora Pavla Béma, který však na konci června ve funkci končí.
„Proti tomu svinstvu, proti tomu kratomu, budeme tvrdě bojovat. Já nedovolím, aby naše děti umíraly na ty drogy. My nedovolíme tuhle liberální protidrogovou politiku. Je to absolutně skandální, kam jsme se dostali. Neuvěřitelné,“ uvedl.
Jako příklad problematického fungování systému zmínil případ z Plzeňska, kde muž usmrtil svého bratra a vážně zranil otce. Babiš kritizoval, že podle závěrů znaleckého posudku psychiatrů byla právní kvalifikace skutku změněna s ohledem na duševní stav obžalovaného způsobený dlouhodobým užíváním drog. „Dnes jsme se dostali tam, že když jste zdrogovaný, tak je to polehčující okolnost. Dobře slyšíte? Ano, takhle soudí naše justice,“ prohlásil.
V souvislosti s tím oznámil přípravu nové legislativy. Podle jeho slov vláda předloží čtyři zákony obsahující celkem 18 návrhů. „Zavedeme skupinové uchopení zakazovaných nových látek, obcházení zákona formou nových látek a další legislativní změny, které omezí další zpracování kanabinoidů, technického konopí a posílení nástrojů dozoru a kontroly,“ uvedl.
Premiér se vyjádřil také k debatě o přesunu adiktologie pod ministerstvo zdravotnictví. Připomněl, že 17. června zasedne Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, kde se má projednávat připravovaný adiktologický zákon.
Dále připomněl i výstavbu nové sportovní haly pro rychlobruslaře Metoděje Jílka a rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Uvedl, že během návštěvy Vysočiny bylo nalezeno vhodné místo pro její vznik. „Konečně jsme našli místo na halu pro Sablíkovou a Jílka. Teď se dělá studie, kterou platí kraj. Připravuje se memorandum mezi ministerstvem vnitra a městem Žďár nad Sázavou,“ řekl.
Premiér se ve videu vrátil také k summitu o stavebnictví. Připomněl, že vláda prosazuje nový stavební zákon a další opatření související s podporou bydlení.
V závěru videa se věnoval i zahraničním aktivitám. Připomněl telefonát s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a účast na setkání Evropské unie v Černé Hoře. „Volal mi Mark Rutte, generální tajemník NATO,“ uvedl.
O jednáních v Černé Hoře pak řekl: „Byl jsem na setkání Evropské unie v Černé Hoře. Zemím západního Balkánu slibujeme už dlouho, hlavně ty hlavní země, které na to mají největší vliv, že je vezmeme. Tak jsem zvědav.“ Připomněl tím možný vstup Černé Hory do Evropské unie, který je plánován na rok 2028.
Kromě toho Babiš shrnul i další témata uplynulého týdne. Zmínil návrh nového spoření na důchod, konferenci o zkrácených úvazcích nebo kroky ministerstva zdravotnictví prezentované Adamem Vojtěchem.