Babiš chce být znovu premiérem. Prioritou je ale vyhrát volby, řekl

„Moje priorita je kandidovat a vyhrát sněmovní volby,“ řekl ve čtvrtek Babiš serveru Deník.cz. Na doplňující dotaz moderátorky, jestli je jeho prioritou také být premiérem, odpověděl: „Ano, samozřejmě, určitě“. Babiš byl předsedou vlády mezi lety 2017 až 2021, nyní je hnutí ANO ve Sněmovně v opozici.

Letos v únoru Babiš v rozhovoru pro televizní kanál CNN Prima News řekl, že stále zmiňuje tři kandidáty ANO na premiéra, a to sebe, Havlíčka a Schillerovou. Šéf ANO tehdy uváděl, že by jeho osoba mohla bránit vzniku některých koalic. „Pokud bych byl příčina problému pro hnutí ANO, tak tam určitě nebudu,“ řekl ke své kandidatuře na premiéra.

Podobně mluvil v polovině listopadu Havlíček. „Jak pan předseda, tak já říkáme stále totéž. Máme dva kandidáty na premiéra: Havlíčka a Babiše,“ řekl serveru Novinky.cz. „Samozřejmě se to rozhodne s ohledem na výsledek voleb a s ohledem na koaliční potenciál – kdo se do Sněmovny dostane, jaká bude matematika,“ uvedl.

Kdo by byl lepší premiér? celkem hlasů: 129 Andrej Babiš 16 %(21 hlasů) Karel Havlíček 75 %(97 hlasů) Alena Schillerová 9 %(11 hlasů)

I další členové ANO zmiňují Havlíčka jako možného budoucího premiéra. „Je to stínový premiér, vede stínovou vládu každý týden. Předpokládám, že by v tom mohl pokračovat. A pak, když získáme patřičný výsledek, překlopí se to v pozici reálného premiéra,“ řekl ve středu Novinkám.cz na adresu Havlíčka poslanec ANO Patrik Nacher.

„Bude to o tom, jak dopadnou volby, podle povolebních jednání. Pro mě je přirozeně pan předseda první kandidát na premiéra, ale situace se může vyvinout různě. Oba by funkci zvládli,“ řekl serveru místopředseda ANO a ústecký hejtman Richard Brabec.

Prezident Petr Pavel chce termín sněmovních voleb vyhlásit na jaře. Nejzazší termín je na začátku října 2025. Babiš bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde ANO zvítězilo s velkým náskokem před ostatními stranami jak v roce 2021, tak v roce 2017. Havlíček bude kandidovat v Praze, kde ANO v posledních volbách v roce 2021 skončilo až třetí za koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalicí Pirátů se STAN. V roce 2017 ANO v Praze, stejně jako ve všech krajích, zvítězilo.