V předchozích volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028, Pavel zatím s konečnou platností nepotvrdil, zda se bude ucházet o znovuzvolení.
Premiér nechtěl spekulovat ani o dalších možných kandidátech, které by ANO do prezidentské volby mohlo vyslat. První místopředseda hnutí Karel Havlíček k tomu doplnil, že se nyní ANO soustředí na vládnutí a na to, aby dotáhlo do konce věci, které si vytyčilo. Babiš následně vyloučil i Havlíčkovu kandidaturu na prezidenta.
Premiér i další členové vlády v minulosti opakovaně označili Pavla za lídra opozice. Premiér zmiňoval možnost, aby koalice ANO, SPD a Motoristů postavila společného kandidáta. Letos v lednu na volebním sněmu ANO řekl, že debata o možném společném nominantovi do prezidentské volby by měla začít na začátku příštího roku.