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Andrej Babiš vyloučil opětovnou kandidaturu na prezidenta

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  22:07aktualizováno  22:15
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Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš....
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš....
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Premiér Andrej Babiš (ANO) vyloučil, že by v budoucnu opětovně kandidoval na prezidenta. Řekl to novinářům ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Kandidovat podle jeho slov nebude ani Karel Havlíček.

V předchozích volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028, Pavel zatím s konečnou platností nepotvrdil, zda se bude ucházet o znovuzvolení.

Premiér nechtěl spekulovat ani o dalších možných kandidátech, které by ANO do prezidentské volby mohlo vyslat. První místopředseda hnutí Karel Havlíček k tomu doplnil, že se nyní ANO soustředí na vládnutí a na to, aby dotáhlo do konce věci, které si vytyčilo. Babiš následně vyloučil i Havlíčkovu kandidaturu na prezidenta.

Premiér i další členové vlády v minulosti opakovaně označili Pavla za lídra opozice. Premiér zmiňoval možnost, aby koalice ANO, SPD a Motoristů postavila společného kandidáta. Letos v lednu na volebním sněmu ANO řekl, že debata o možném společném nominantovi do prezidentské volby by měla začít na začátku příštího roku.

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