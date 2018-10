Babiš přijal amerického ministra obrany Mattise. Mluvili o obchodu, obraně i přítomnosti Česka v Afghánistánu

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli odpoledne hovořil s americkým ministrem obrany Jamesem Mattisem o růstu českých výdajů na obranu či vzájemném obchodu. Politici probírali také vojenské nákupy, které chystá Česká republika a mohly by se o ně ucházet Američané, i možnou stavbu nových jaderných bloků. Mattis také vyjádřil hluboký smutek nad ztrátou životů českých vojáků v Afghánistánu v letošním roce.

Babiš řekl, že s americkým ministrem hovořil o české podpoře transatlantického spojenectví, ale i obchodu. „Spojené státy jsou pro nás významný exportní trh, já pana ministra prosil, abychom udělali maximum pro to, aby nedocházelo k obchodním válkám, abychom měli ve světě volný obchod,“ řekl novinářům český premiér.



Na dotaz novinářů Babiš připustil, že řeč přišla i na vojenské zakázky. Česká armáda chce v blízké budoucnosti nakupovat za desítky miliard korun nové vrtulníky, radary, děla nebo bojová vozidla pěchoty. Například u víceúčelových vrtulníků se hovoří o USA jako o favoritech. „Ubezpečil jsem pana ministra, že za mojí vlády budou nákupy transparentní, vylučuji vlivy lobbistů a korupční pokusy,“ uvedl.

Totéž se podle něj týká i případných jaderných zakázek. Odmítl, že by Česko diskutovalo o dostavbě bloků s Ruskem. Diskuse se podle něj nyní týkají nového bloku v Dukovanech. „Pokud dospějeme do stádia, že bude nějaký tendr, jsem přesvědčen, že bude transparentní,“ uved Babiš.

Mattis následně ujistil, že i z americké strany budou jakékoliv zakázky bez korupce. „Rozhodnutí jsou suverénním rozhodnutím Česka. Podporujeme, že to tak je,“ uvedl.

Mattis vyjádřil smutek nad smrtí českých vojáků

Mattis také vyjádřil hluboký smutek nad ztrátou životů českých vojáků v Afghánistánu v letošním roce. „Tyto nejvyšší oběti se ale neprojeví v tom, že byste polevili ve vašem závazku. Modlíme se společně s rodinami za tyto zesnulé,“ uvedl. Spojené státy podle něj uznávají, jak Česko přispívá k bezpečnosti v rámci Severoatlantické aliance.



Mattis ocenil nejenom Českou přítomnost v Afghánistánu, ale i další činnost ČR například v Pobaltí a v boji proti tzv. Islámskému státu. „Také nám poskytujete pomoc v Damašku, což je pro nás velice důležité,“ připomněl Mattis české diplomatické zastoupením v Sýrii.



Babiš zdůraznil, že ztráty na životech mezi vojáky neznamenají, že se Česko vzdává. V Afghánistánu se podle něj bojuje proti terorismu i tomu, aby se nerozšiřoval do Evropy. Podle Mattise Češi do Afghánistánu přinášejí své dovednosti a profesionalitu a vyjadřují svou přítomností to, za čím si jejich země stojí. „Nechcete stát stranou, když teroristé vraždí nevinné ženy a děti jen kvůli tomu, že se jim nelíbí, jak žijí. Čeští vojáci představují ty nejlepší ideály lidství v tom nejtvrdším bojovém prostředí,“ uvedl.



Politici připomněli i nedělní 100. výročí vzniku Československa, kvůli kterému Mattis do Prahy dorazil. Babiš připomněl, že Spojené státy stály u zrodu společného státu Čechů a Slováků. Mattis konstatoval, že obě země sdílejí mnohem více než jen barvy na svých vlajkách a jejich společná historie sahá ještě dál než k roku 1918.