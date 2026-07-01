Babiš dostal od Agrofertu přes čtyři miliardy, vyplývá z majetkového přiznání

,
  10:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta...

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra Pavla při cestě na summit NATO v Ankaře. (29. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...
Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...
Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...
Premiér Andrej Babiš hovořící na konferenci o obnově Ukrajiny v Polsku. (25....
8 fotografií
Premiér Andrej Babiš dostal od koncernu Agrofert 4,25 miliardy korun, vyplývá z majetkového přiznání, které politici musejí každoročně odevzdat do konce června. „Předtím než jsem vložil firmu do fondu, mi byla vyplacena dividenda ve výši pěti miliard korun. Agrofert z toho zaplatil daň ve výši 750 milionů korun. Kdybych měl sídlo na Kypru, tak z toho stát neuvidí ani korunu,“ argumentuje premiér.

Zároveň pro iDNES.cz dodal, že s firmou, která má podle jeho slov hodnotu více než sto miliard korun, už on sám nebude mít nikdy nic společného. Až po jeho smrti na ni budou mít vliv jeho děti, řekl.

Majetkové přiznání se vztahuje na období roku 2025. Kromě dividendy dostal Babiš od Agrofertu ještě jednu platbu ve výši přesahující deset milionů korun. I z jeho dřívějších přiznání vyplývá, že celkový objem peněz z Agrofertu dostával Babiš ve dvou platbách.

Agrofert byl do začátku letošního roku ve vlastnictví Babiše, premiér ho ale vložil do svěřenského fondu RSVP Trust. Stalo se tak do 30 dnů od jeho jmenování premiérem, jak ukládá zákon.

Kromě plateb od Agrofertu Babiš přiznal ještě příjem ve výši přesahující jeden milion korun od firmy Imoba, která vlastní Čapí hnízdo a patří do Babišova koncernu SynBiol. Dále pak dostal téměř 18 milionů korun skrze privátní švýcarskou banku Vontobel. Už dříve premiér vysvětlil, že tuto banku využívá pro své soukromé investice.

Z majetkového přiznání také vyplývá, že současný premiér má dvě pohledávky, které rovněž zmiňoval v majetkových přiznáních už dříve. Jedna je ve výši 1,6 miliardy korun, druhá ve výši 4,3 miliardy.

Kromě zmíněných příjmů Babiš pobírá i důchod, a to jak v Česku, tak na svém rodném Slovensku. V Česku dostal premiér necelých padesát tisíc korun, na Slovensku přes 67 tisíc.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Počasí rozdělí Česko. Meteorologové varují před přívalovou povodní, někde ale bude 34 stupňů

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...

Klempíř: Prezidentovi jsem vysvětlil, že veřejnoprávní média náš zákon neohrožuje

Prezident Petr Pavel se v úterý setkal s ministrem kultury Otou Klempířem (za...

Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Soud exmanažerku lázní osvobodil

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Babiš dostal od Agrofertu přes čtyři miliardy, vyplývá z majetkového přiznání

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta...

Teleskop

Nová verze webu dostala vylepšení. Je propojitelná se systémem WordPress

ilustrační snímek

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skončil i trenér Ekvádoru, Francie i Mexiko postupují

Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Poslanci rozhodují o omezení pravomocí prezidenta i rentě pro úspěšné sportovce

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Boris Šťastný (Motoristi), Radim...

Tejc v kauze zavražděné Viktorky podal kárnou žalobu na soudkyni i podnět vůči OSPOD

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Boj o miliardy z daní nevyšel. Ústavní soud odmítl přepsat pravidla pro kraje

Ústavní soud

Dětský tábor zasáhl blesk. Pět dětí je v nemocnici, jsou mimo ohrožení života

Záchranáři a hasiči zasahovali v místě dětského tábora na Jindřichohradecku,...

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Komentář

Ukrajina hájí svůj panteon. A SPD chce Zelenskému odebrat řád, který dostal i Mussolini

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě, kde se...

Policie odložila kauzu machinací na hokejovém svazu. Kritika se teď snáší na Hadamczika

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.