Babiš prý dostal v Lánech jasný vzkaz: Nezmění-li se jméno ředitele BIS, ztratí podporu prezidenta

Co premiér nezmínil – leč Lidovky.cz zjistily od důvěryhodného zdroje –, bylo to, že od Zemana dostal pomyslný nůž na krk. Jestli prodloužíš mandát současnému řediteli BIS Michalu Koudelkovi na dalších pět let, nadobro ztratíš moji podporu, lze tlumočit resumé.