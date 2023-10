„Neumí se chovat“. Podle Babiše je ostuda, že politici Ficovi negratulovali

„Nikdo. Ani prezident, ani premiér, ani předseda Senátu, ani předsedkyně Poslanecké Sněmovny, protože oni si přáli Šimečku,“ pohoršoval se Babiš v rádiu Prostor nad tím, že přední čeští politici nepogratulovali výherci Slovenských voleb Ficovi. „Nevědí, co je to diplomacie. Tihle lidi se neumí chovat a je to ostuda,“ dodal Babiš.

Podle něj současná vláda ničí dlouholeté vztahy se Slovenskem. „My jsme měli společný stát 70 let a čeští politici ničí ty vztahy,“ prohlásil Babiš. Sám přiznal, že Ficovu výhru nečekal. „Vyhrál i přes obrovskou masáž. Mají tam taky novodobou totalitu, přes kopírák, jako to bylo se mnou,“ prohlásil Babiš s odkazem na prezidentskou volbu v České republice. „Hlavně jsem fandil Pelegrinimu,“ dodal.

Na dotaz posluchače, zda mu nevadí Ficovy hanlivé výroky o Slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové Babiš odpověděl, že s nimi nesouhlasí. „Nechci omlouvat pana Fica, ano, Smer měl drsnou kampaň, padla tam nevhodná slova určitě, ale zkrátka Slováci rozhodli,“ komentoval Babiš.

Podle Babiše je podstatné, že Fico za Slovensko bojoval. „Já bojoval za Česko, Orbán za Maďarsko, Kaczyński za Polsko a V4 fungovala,“ konstatoval. „Pekarová a Bartoš řekli, že Orbán je zlo a oni tu V4 rozbili,“ dodal Babiš.

Babiš v rozhovoru několikrát přirovnal Progresivní Slovensko k Pirátům. „Šimečka je politolog, novinář, slušný člověk, umí anglicky, dobře vypadá, ale nemá na to, aby řídil vládu,“ tvrdil.

Organizovaný zločin ve vládě

Babiš v rozhovoru také hodnotil takzvaný poločas současné vlády. Podle něj je pětikoaliční vláda nejprolhanější v historii. „Fiala slíbil, že nebude hlasovat proti spalovacích motorům. Lhal,“ uvedl. Kritizoval mimo jiné taky to, že stát koupil firmu za 5 miliard, která jde na bankrot. Podle něj měly jít peníze do státního rozpočtu. „Oni lžou od rána do večera, je to neuvěřitelné,“ řekl Babiš a dodal, že premiér Petr Fiala není schopen ničeho, ani diplomacie.

Bývalému premiérovi také vadí, že ho vláda ignoruje. „V den voleb jsem napsal Fialovi a požádal o schůzku a on mě ignoruje,“ prohlásil Babiš. Údajně premiér také nereaguje kvůli šifrovanému telefonu ministra vnitra Víta Rakušana. „Většina ministrů s námi ani nemluví, žijí z naší vlády,“ rozhořčil se Babiš.

Podle expremiéra měl Rakušan šifrovaný telefon souviset s kauzou Dozimetr. „Posílal jsem dneska dopis panu (prezidentovi Petru) Pavlovi,“ řekl s tím, že Rakušan je součástí organizovaného zločinu. „Měl telefon k organizovaném zločinu v kauze Dozimetr, který mu dal (Stanislav) Polčák, který to rozdával všem. Telefon byl na to, aby ho neposlouchala policie,“ vysvětlil Babiš.

Vládu také kritizoval za to, že do České republiky údajně „zve“ ilegální migranty a neřeší problém s léky. Podle Babiše by se tak měl Schengen rozšířit až na Balkán a zakázat lodím s migranty, aby vypluly na moře.

„Vím, že tím hodně lidí naštvu, ale jedeme dál, sorry jako,“ zakončil svůj výstup Babiš. Podle něj to mají v koalici vyřešené. Alena Schillerová podle jeho slov miluje Poslaneckou sněmovnu, Karel Havlíček rozpravu s médii a on sám rád chodí mezi lidi. S politikou ještě nekončí. Prohlásil, že hnutí ANO chce ukázat mladým lidem, že je ANO pro všechny. Na Tiktoku je údajně proto, že se tam pohybují mladí lidé.

Prohlásil, že lidem nedoporučuje sledovat Českou televizi a poslouchat Český rozhlas. Již dříve také mluvil o tom, že média šly ve volbách proti němu.