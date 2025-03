Premiér by se měl stydět, reaguje Babiš. Fiala podle něj lže zahraničnímu tisku

Podle Babiše Petru Fialovi „nikdy nešlo o téma bezpečnosti a o shodu s opozicí, ale jen o konfrontaci,“ uvedl v odpovědi zaslané iDNES.cz. Podle předsedy nejsilnější opoziční strany premiér lže českým občanům a nově také v zahraničním tisku.

Babiš také připomněl, že Putina označil opakovaně za agresora a že souhlasil s navyšováním výdajů na obranu na tři procenta HDP. „Naše podmínka ale je, že to bude transparentní a účelné, a to mu asi vadí. Jeho vláda smysluplně neinvestuje, rozhazuje za předražené a zbytečné F-35,“ uvedl Babiš v reakci. Roztržka přišla jen den před plánovanou návštěvou prezidenta Petra Pavla ve Sněmovně ohledně obrany a bezpečnosti země. Mimořádnou schůzi vyvolalo právě Babišovo hnutí.

Fiala v rozhovoru pro britský deník kritizoval především postoj Babišova hnutí k české muniční iniciativě. Místopředseda strany Karel Havlíček už v únoru totiž uvedl, že pokud by se ANO dostalo do příští vlády, v iniciativě by nepokračovalo. „Organizuje netransparentní muniční iniciativu, na které si pravděpodobně dělají kšefty jeho kamarádi,“ argumentuje ve zprávě Babiš.

Poukázal také na to, že premiér neřeší spor mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou. I přes opakované veřejné spory mezi oběma aktéry nedávno Fiala uvedl, že oba dva mají jeho důvěru.