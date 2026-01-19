Babiš řekl, že v rámci Severoatlantické aliance jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní.
Na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že Česká republika stojí za Grónskem, které odmítá Trumpovy hrozby, že ho anektuje, uvedl, že nemůže. Kvůli dění kolem Grónska se ve čtvrtek sejde Evropská rada, Česko na ní bude zastupovat Babiš.
„My určitě preferujeme, aby došlo k dohodě v rámci aliance. Bylo by velice nešťastné, aby zkrátka došlo k nějakým soubojům,“ uvedl Babiš. Argumenty Trumpa o Číně a Rusku jsou podle něj relevantní, je ale potřeba se domluvit. „Nějaké výzvy nebo deklarace jsou o ničem,“ prohlásil premiér.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm unijních států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska.
Dodatečná desetiprocentní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Trump hrozí, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro osm zemí z deseti na 25 procent.
„Zažili jsme situaci, kdy chtěl uvalit cla až 50 procent, potom z toho vycouval, potom udělal dohodu s Kanadou a Mexikem. Pravděpodobně používá stejnou taktiku, kdy dá do prostoru nějaký návrh, který potom bere jako výkop na jednání,“ řekl po jednání vlády Babiš.