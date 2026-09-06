Babiš chce řešit ceny pohonných hmot. Nelze vydělávat na válce, řekl

Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých dvou týdnech. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42,34 koruny, za litr teď nafty řidiči dají podle dat společnosti CCS průměrně 45,89 koruny.
V meziročním porovnání je nyní benzin zhruba o osm korun na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili asi o 13 korun méně.
Babiš na Instagramu odpovídal na dotazy veřejnosti. Na otázku, zda bude vláda řešit ceny pohonných hmot, řekl: „Uvažujeme o tom, protože došlo k tomu, že rafinérií je málo a vypadá to, že mají nepřiměřené zisky.“ Doplnil, že v pondělí to bude chtít na jednání vlády řešit s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
„Nemůže někdo vydělávat na válce,“ dodal. Ceny pohonných hmot i nadále ovlivňuje konflikt na Blízkém východě a s tím související omezení přepravy ropy přes Hormuzský průliv. Už dříve v neděli v televizi Prima premiér nevyloučil, že kvůli růstu cen pohonných hmot vláda znovu přistoupí k zastropování marží.
Cenová regulace pohonných hmot platila od dubna do poloviny července kvůli zdražování ropy po zahájení bojů na Blízkém východě. Před tímto konfliktem, který začal koncem února, mohli motoristé v Česku natankovat benzin v průměru za 33,60 Kč, průměrná cena dieselu byla tehdy o 50 haléřů nižší. Maximální ceny benzinu a nafty, které provozovatelé čerpacích stanic nesměli překročit, ministerstvo financí stanovovalo denně na základě klouzavého průměru velkoobchodních cen.
Vláda zároveň obchodníkům stanovila maximální marže a rozhodla o dočasném snížení spotřební daně na naftu, u benzinu se nezměnila. Naposledy po více než třech měsících ministerstvo financí stanovilo maximální povolené ceny benzinu a nafty v pátek 17. července, a to na víkend, kdy se mohly prodávat nejvýše za 43,41 Kč, respektive 42,13 Kč za litr. U nafty byla tato vyhlášená cena výrazně nižší než na začátku regulace.
V době vládního cenového opatření byla nafta nejdražší hned na jeho počátku 8. dubna, kdy ji benzinové pumpy mohly prodávat nejvýše na 49,59 koruny. Pro benzin byla v ten den stanovena maximální cena 43,15 koruny za litr. Vůbec nejdražší směl být benzin v druhé polovině května, pro pátek 23. května platilo maximum 45,23 Kč a následující víkend pak 45,11 koruny za litr.