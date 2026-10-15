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Návrhy na nové zdroje rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné, řekl Babiš

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  9:19aktualizováno  9:19
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Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu EU jsou pro Česko naprosto nepřijatelné, uvedl před začátkem summitu EU premiér Andrej Babiš. Předsedovi české vlády zejména vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla CBAM by nově směřovala právě do rozpočtu EU.

Návrh nového sedmiletého rozpočtu EU bude jedním z hlavních témat summitu EU, který dnes začíná v Bruselu.

Irské předsednictví o víkendu navrhlo o osm procent nižší rozpočet, než byl původní návrh komise. Mnohé země jsou ale s návrhem i nadále nespokojené.

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