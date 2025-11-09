Fialova vláda nafoukla 15 miliard příjmů, tvrdí Babiš. Oklamali úředníky, dodává

„Víte proč Fialova vláda a Stanjura hlavně nechtějí poslat návrh rozpočtu do Sněmovny? Pravda je, že tam chybí 85 miliard na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých, neexistujících příjmů,“ prohlásil Babiš ve videu, které zveřejnil v sobotu na sociální síti Facebook.
Babiš následně upřesnil, že v kapitole ministerstva spravedlnosti chybí 621 milionů korun, dalších 730 milionů není v rozpočtu ministerstva vnitra a 800 milionů korun postrádá v kapitole zdravotnictví na spolufinancování evropských fondů.
Vláda také podle Babiše manipulovala úředníky. „Fialova vláda je donutila napsat tam neexistující příjmy. V návrhu chybí peníze na dávky, pro platy soudců, státních zástupců a hasičů a mohl bych ještě pokračovat,“ sdělil.
Babiš své video nakonec zakončil slibem, že všechno dobře dopadne a k tomu si pustil píseň od skupiny Chinaski Zadarmo. „Makáme, oni nás v systému nechtěli, ale my pro vás pracujeme,“ dodal Babiš za zvuků hudby.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v pátek novinářům řekla, že v návrhu rozpočtu chybí 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu, zhruba 32 miliard na mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard korun na spolufinancování zemědělství.
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura k výpočtům Babiše a Schillerové řekl, že jde o „čísla vytažená z klobouku“.
„Každé nové vyjádření hnutí ANO ke státnímu rozpočtu na příští rok ukazuje, že nebudou ochotni dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti a chystají návrat obřích deficitů dle hesla Po nás potopa,“ napsal Stanjura na síti X.
Boj o rozpočet
Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů opakovaně vyzývá končící vládu, aby rozpočet znovu předložila do Sněmovny. Kabinet návrh poslal dolní komoře na konci září, vzhledem k volbám se jím ale nově zvolení poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou.
Stanjura chce, aby nová vládní sestava garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Vnímá to jako podmínku pro opětovné poslání návrhu do Sněmovny. Vláda v demisi by se měla k rozhodnutí, zda rozpočet pošle, vrátit ve středu.
Fiala míní, že pokud vznikající koalice po odcházející vládě žádá předložení rozpočtu, měla by dodržet jeho navržené parametry, jinak by si měla připravit svůj vlastní. Babiš se podle něj jen snaží odvracet od svého střetu zájmů, řekl premiér v sobotu.
Státní rozpočet pro rok 2026 navrhla končící vláda se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale ve čtvrtek upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.
16. října 2025