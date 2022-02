Placení fotek Babiš špatně pochopil a nešťastně odpověděl, míní Schillerová. Kauzu má za uzavřenou

„Že se zatím nepostavil jasně ke své kandidatuře na prezidenta, je pravda i v našich vnitřních kruzích, on skutečně o tom přemýšlí, není rozhodnutý. To, co říká navenek, tak je pravda. On málokdy by dokázal takto blafovat. Já osobně si myslím, že se nakonec rozhodne kandidovat, to je můj osobní tip, rozhodně jsem s ním o tom nemluvila, protože on není rozhodnut. A bylo by to dobře,“ řekla Schillerová.

V sobotním projevu v úvodu celostátního sněmu opozičního hnutí ANO v Praze Babiš uvedl, že zatím neřekne, zda bude kandidovat na začátku příštího roku v prezidentské volbě. Definitivně se plánuje vyjádřit v září, protože se jedná o nejzazší možný termín. ANO podle něj musí v každém případě postavit kvalitního kandidáta, který osloví lidi napříč společností a bude pracovat i pro lidi, kteří ho nevolili.

„Nešťastná otázka a nešťastná odpověď“

Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové si Andrej Babiš vyložil špatně otázku, která mu byla položena po jednání stranických expertů ohledně proplácení jejích propagačních fotografií. „Ne, hnutí ANO to nebude platit, to je problém paní předsedkyně, ona se s tím musí vypořádat. Hnutí ANO to řešit nebude, protože se stala členkou až 21. října minulého roku,“ odpověděl předseda hnutí minulý týden.

„Byla tam položena otázka, kterou on si jinak vyložil a odpověděl nešťastně. To je vše, co k tomu chci říct a pro mě je to uzavřená věc,“ řekla v pořadu Schillerová.

Již dříve se ukázalo, že na fotografy pro její propagaci se utratilo kolem dvou milionů korun. Část zaplatilo ministerstvo financí, část hnutí ANO.

„Nikdy neperu prádlo na veřejnosti, my si ty věci umíme vyřešit, dokázali jsme se pohádat o jiných věcech.“ O tomto se podle Schillerové nepohádali.

Bývalá ministryně dále upozorňovala na to, že téměř dvoumilionová částka byla vyplacena zaměstnancům tiskového odboru a že ona o výši platů nerozhodovala. Podle ní šlo o 12 referentů. „Když jsme dělali projekty, které nesouvisely s ministerstvem financí fakturovali hnutí ANO,“ dodala.