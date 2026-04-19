Babiš neupřesnil, jakou formu by toto zapojení do iniciativy mělo mít. Podle premiéra je Francie ideálním spojencem pro Česko. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
„Chci se zapojit do té iniciativy Emanuela Macrona, který měl skvělý projev ohledně jaderného odstrašení. Protože my samozřejmě v Evropě musíme mít spojence a Francie je na to ideální,“ uvedl Babiš.
Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že jeho země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Nařídil proto zvýšení počtu francouzských jaderných zbraní.
Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic. Podle Macrona musí Francie také zvážit rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu, ale musí si při tom zachovat suverenitu.
Sdílení jaderných zbraní je součástí politiky jaderného odstrašení NATO, která umožňuje členským zemím, které tyto zbraně ve svém arzenálu nemají, podílet se na plánování jejich použití ze strany Severoatlantické aliance. Zbraně stále zůstávají pod kontrolou USA. V případě konfliktu by americké atomové bomby mělo nést letectvo zemí, ve kterých jsou rozmístěny, tedy Belgie, Německa, Nizozemska, Itálie a Turecka. Jaderné zbraně mají ze zemí NATO kromě USA také Británie a Francie.