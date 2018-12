Překroutili Číňané Babišova slova? Vláda bere varování před Huawei vážně, ohradil se premiér

Událostí v kauze ohledně vybavení firem Huawei a ZTE Varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) 17. prosince. Používání těchto prostředků podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu. Premiér Andrej Babiš (ANO) následující den NÚKIB kritizoval kvůli tomu, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Ředitel úřadu Dušan Navrátil ale řekl, že musel jednat bezodkladně.

V reakci na zprávu NÚKIB přitom Babiš nařídil, aby se úřad vlády zbavil mobilů od firmy Huawei, stejně se rozhodli postupovat také ministerstva průmyslu či zdravotnictví. V pátek 21. prosince ovšem předseda vlády po jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že takový krok byl unáhlený, protože úřad varování nedostatečně vysvětlil. "Varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek," uvedl premiér.

Kvůli případu se v neděli 23. prosince premiér sešel v Sokolovně v Průhonicích s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem, o schůzce informovala ambasáda na facebooku na Štědrý den těsně po půlnoci. "Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala ambasáda v prohlášení, které vyvolalo vlnu kritických reakcí.

Ve čtvrtek se ke schůzce vyjádřil pro server iROZHLAS.cz také Babiš, podle kterého čínský velvyslanec komentoval schůzku neobvykle a veřejně. Kabinet bere varování vážně a od NÚKIB si vyžádal dodatečné informace, o kterých bude vláda jednat na svém prvním zasedání v novém roce 7. ledna, dodal. Dodal, že Čang Ťien-min o setkání urgentně žádal a velice nestandardním způsobem na ní vyjádřil stanovisko čínské strany.

Ke kauze kolem varování před výrobky Huawei a ZTE se ve vánočním projevu nepřímo vyjádřil také prezident Miloš Zeman. "Ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti," konstatoval prezident, který již dříve kritizoval Bezpečnostní informační službu (BIS), jež ve výroční zprávě za loňský rok upozornila na rozsáhlou aktivitu čínských zpravodajských služeb.

Česká republika přitom není jedinou zemí, kde se o Huawei hovoří jako o možné bezpečnostní hrozbě. Do potíží se firma dostala již v roce 2012, kdy zpráva tajných služeb pro americký Kongres ukázala, že firmy jako Huawei a ZTE jsou úzce spojeny s čínskou armádou, která koordinuje kybernetickou špionáž vůči USA. Americký mobilní operátor AT&T byl počátkem letošního roku donucen přerušit obchodní vztahy s firmou Huawei.

Američtí odborníci na národní bezpečnost se obávají, že údaje ze zařízení firmy Huawei, například o poloze uživatele, by byly dostupné zpravodajským službám čínské vlády. Používat techniku Huawei a ZTE tak mají zakázáno v USA od letoška státní úředníci a jejich přímí spolupracovníci. Kromě USA se proti Huawei snaží vystupovat i další západní země. Zákaz přístupu Huawei do chystaných 5G mobilních sítí již vydaly například Nový Zéland, Austrálie či Japonsko, Británie Huawei výrazně omezí.

Ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje uvedla, že prezident Donald Trump zvažuje, že v novém roce vydá nařízení, které by zabránilo americkým společnostem používat telekomunikační zařízení od společností Huawei a ZTE. Trumpova vláda se tak chystá učinit další krok ve snaze dostat dva největší čínské výrobce síťového vybavení z amerického trhu.