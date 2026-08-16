Babiš vysvětluje, že si při výstupu vzpomněl na dívku, která s ním a dalšími lidmi z hnutí ANO v roce 2016 na Lysou horu vyšla a o rok později tragicky zahynula ve Vysokých Tatrách.
„Vždy si na to vzpomenu. Takže tu kytku jsem položil na vrcholu a na ni si vzpomněl,“ řekl Babiš. Výstup byl podle něj náročný, zároveň ale slibuje, že se příští rok v polovině srpna na Lysou horu znovu vrátí.
Na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd s ním v sobotu vystoupali ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a příznivci a regionální politici ANO.
Premiér trhal na Lysé hoře zcela běžné rostliny, nebyl by to problém ani v národním parku
I když se premiér a předseda ANO ve svém videu kaje, že trhal květiny na Lysé hoře a možná porušil zákon a zaplatí pokutu, pokud je to třeba, ve skutečnosti mu nejspíš nic takového nehrozí
„To jsou zcela běžné kytky, vrbka úzkolistá a starček Fuchsův. Rozhodně žádný problém, ani v národním parku,“ uvedl expert, který se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí a pracuje v organizaci podřízené ministerstvu životního prostředí, proto ho iDNES.cz nejmenuje.
Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Karolína Šůlová měla v neděli vypnutý mobilní telefon a nebral ho ani František Jaskula, ředitel regionálního pracoviště Moravskoslezského agentury, pod nějž spadá Správa CHKO Beskydy.
Babiš popisuje, co bude dělat vláda proti suchu
Ve svém pravidelném souhrnu týdne se Babiš dále věnuje tomu, jak chce jeho vláda řešit problém extrémního sucha. Už během týdne oznámil, že se jím bude zabývat Národní koalice pro boj se suchem.
„Nejlepší ministr životního prostředí v historii naší země, Richard Brabec, ano, bývalý ředitel chemičky, byl tam 2879 dní a založil Národní koalici proti suchu, bylo to v roce 2018.“ Podle Babiše do 21 tisíc projektů směřovalo 16,5 miliardy korun.
„V podstatě ty projekty byly v každé druhé obci v České republice, konkrétně 10 tisíc projektů na výsadbu zeleně, revitalizaci vodních toků, obnovy mokřadů a tůní – částka 8 miliard, 911 projektů obcí na nový nebo posílený zdroj pitné vody – 1,2 miliardy, 8300 projektů domácností, dešťovka a tak dále a tak dále, proti povodním 12 miliard. Ano, takže tohle jsme dělali a já to chci jenom obnovit,“ řekl Babiš.
Nemá to podle něj nic společného s Motoristy. „Já jsem předseda vlády, tedy řídím vládu, a budu se věnovat všem tématům. Tak co je na tom?“ prohlásil premiér.
Tématu sucha se bude vláda věnovat už v pondělí, kdy se sejde na prvním jednání po letních prázdninách. Babiš už tento týden mluvil s experty na vodní hospodářství.
„A co vlastně oni navrhují? Záchytné zásahové příkopy zahrnout do zákona číslo 416/29, liniový zákon, následně vytvořit dotační titul pro záchytné zasahovací příkopy s podmínkou, kdo je vybuduje, nemusí dodržovat protierozní vyhlášku na příslušném bloku, motivovat nájemce a vlastníky k výstavbě opatření,“ uvedl v neděli premiér.