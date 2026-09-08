„Vyvíjelo se v naprosto konstruktivním duchu, poslanci se mě ptali na detaily z rozpočtu, které nemohou vědět. Spíš se doptávali. Ocenila jsem, že jsme vedli debatu hodně o budoucnosti, že nás čekají strukturální reformy,“ řekla Schillerová. Debata byla podle ní věcná, konstruktivní a bez emocí.
Podle poslance SPD Jana Hrnčíře bude jednání pokračovat ve středu.
SPD i Motoristé sobě pokládají navržený schodek 389 miliard korun za příliš vysoký.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě směřuje podle ministra pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Borise Šťastného k dohodě, která by vedla k tomu, že by se v řádu miliard podařilo snížit schodek státního rozpočtu navržený na příští rok ve výši 389 miliard korun.
)„Směřujeme k tomu, aby skutečně ten schodek byl nižší, respektive závěrečný účet byl nižší,“ řekl Šťastný.
Půjde podle něj o úsporu v řádu miliard korun. Původně přitom šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že cílem jeho strany je snížit schodek aspoň o 20 miliard korun.
Ve hře je, že v prvních dnech nemoci bude zaměstnanci stonat bez nároku na nemocenskou
Koalice má podle ministra Štastného předběžnou dohodu na některých opatřeních ve zdravotnictví a ve školství.
„Jsme připraveni navrhovat znovuzavedení karenční doby, pokud dojdeme k nějaké rozumné, rozumné domluvě,“ prozradil ministr po jednání, které trvalo téměř tři hodiny. Znovuzavedení karenční doby by znamenalo, že pacienti by první tři dny marodili bez nároku na nemocenskou. Tak tomu už dříve bylo.
Představitelé SPD v pondělí uvedli, že mají dvě varianty úspor za zhruba osm a za 25 miliard korun.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura chce, aby koalice srazila zatím navržený schodek rozpočtu 389 miliard korun tím, že škrtne veškeré výdaje, které Česká republika vydává na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
„Dávky Ukrajincům jsou opravdu v obrovské výši. Přibližně 8 miliard, je ta humanitární dávka pro Ukrajince, plus další 4 miliardy za nepracující Ukrajince platí stát dosud na zdravotním pojištění, dohromady 12 miliard,“ řekl Okamura.