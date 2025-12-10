Babiš se ve čtvrtek setká v Bruselu s von der Leyenovou a Costou

Andrej Babiš, který byl v úterý jmenován českým premiérem, se ve čtvrtek setká v Bruselu s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Oba unijní činitelé to uvedli ve svých oficiálních kalendářích.
Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na dotazy novinářů. (9. listopadu 2025)

Pro Babiše půjde o první setkání s nejvyššími unijními reprezentanty poté, co ho prezident Petr Pavel jmenoval do premiérské funkce. Jmenování celé vlády je plánováno v pondělí. Babiš v uplynulých týdnech dával najevo, že se chce jako premiér zúčastnit unijního summitu, který se bude konat ve druhé polovině příštího týdne.

Unijní summit má mimo jiné projednávat financování, které chce pro příští rok Evropská unie zaručit Ukrajině čelící ruské agresi. Za prioritu to označil předseda Evropské rady Costa. Summit bude mít na výběr ze dvou možností řešení, které navrhla Evropská komise.

První je půjčka od Evropské unie, druhou variantou je reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Proti této možnosti vystupuje právě belgický premiér De Wever, neboť ruská aktiva jsou z velké části deponována právě v Belgii a její představitelé mají obavy, že Rusko by mohlo žádat náhradu.

