Babiš se zabydloval na vládě. S polámaným Jezulátkem i vúdú panenkou

Babiš na Úřad vlády přišel se dvěma šedivými taškami plnými papírů, jde o jeho poznámky.
„Mám tady taky panenku, co jsem dostal, abych do ní píchal, když je na mě někdo zlý, a také Bibli,“ pochlubil se iDNES.cz premiér. Na úřad si neopomněl vzít ani své dva „počítače“, jak říká svým velkým diářům. A má také polámané Jezulátko, které si nechává spravit.
„Upadlo mi v kuchyni. Doma jsem neměl lepidlo. Kupte ho, prosím, a tu hlavičku mu přilepte,“ instruoval jednu ze svých sekretářek. Poté, co vyřídil tento zjevný „úkol dne“, byl upozorněn, že na chodbě v galerii premiérů už visí jeho nová fotografie. Už druhá.
„Můj metabolický věk je 39 let“
„Moc velkou změnu tam nevidím,“ pochvaloval si po důkladném prozkoumání. Co říká na to, že v 71 letech je nejstarší předseda vlády od roku 1918? „Možná jsem nejstarší, ale můj metabolický věk je 39 let,“ konstatoval jen.
Babiš už před Strakovou akademií stihl podle svých slov „zapálit“, tedy rozsvítit vánoční stromeček. Narychlo svolanou akci si nenechalo ujít více než padesát zaměstnanců Úřadu vlády.