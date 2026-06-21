Bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu ve čtvrtek, zpřísnění měnové politiky podpořilo šest ze sedmi členů rady. Důvodem pro zvýšení sazeb byla převažující rizika ve směru vyšší inflace v české ekonomice, řekl novinářům guvernér ČNB Aleš Michl. Úrokové sazby ČNB upravila po 13 měsících, základní sazba se tak vrátila na úroveň z počátku loňského května. Bylo to první zvýšení úrokových sazeb od července 2022, kdy se Michl stal guvernérem centrální banky.
„Samozřejmě tady je správně napsáno: Úvěry to prodraží lidem, firmám i státu. A porostou samozřejmě hypotéky,“ odkázal se v neděli Babiš ve videu na některé články v médiích. „Jejich logika je, že Evropská centrální banka, eurozóna, jim stoupla inflace, a proto oni navýšili základní sazbu o 0,25 procenta. U nás inflace klesla, ale Česká národní banka taky navýšila sazbu o 0,25 procenta. Dává vám to smysl? No mně ne,“ uvedl Babiš. Jeho vláda podle něj udělá vše pro to, aby ceny nerostly, protože chce nízkou inflaci.
Rozhodnutí ČNB může podle odborníků vést ke zdražení hypoték. „Zdražení základní úrokové sazby zdraží hypotéky. Můžeme počítat s tím, že úrok poroste zhruba o 0,2 až 0,3 procentního bodu. To bude znamenat pro hypotéku pět milionů korun na 20 let nárůst měsíční splátky o zhruba 1500 korun,“ uvedla ve čtvrtek hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová.
Guvernér ČNB připustil, že zvýšení úrokových sazeb může vést ke zpomalení hospodářského růstu. „Zřejmě přehodnotíme růst ekonomiky směrem dolů, ale naším hlavním cílem je cenová stabilita v české ekonomice,“ řekl Michl. Podle něj nízkoinflační prostředí vytváří podmínky pro rozvoj podnikání a prosperitu země.
Babiš měnovou politiku ČNB opakovaně kritizoval už v uplynulých týdnech. Považoval ji za příliš přísnou ve srovnání s eurozónou, kde klíčová depozitní sazba dlouho byla dvě procenta, týden před rozhodnutím ČNB se zvýšila na 2,25 procenta.
Michl novinářům řekl, že bankovní rada ČNB je nezávislá a nenechá se nikým ovlivňovat. „Jsme tady pro budoucnost země. Nehodlám se přes média s nikým dohadovat. Garantuji nezávislost,“ prohlásil.