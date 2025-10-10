Základní rozdělení křesel by se přitom již nemělo měnit. Devět jich má obsadit ANO. Vedle Babiše to budou určitě Karel Havlíček na pozici ministra průmyslu a obchodu, Alena Schillerová na financích, Adam Vojtěch na zdravotnictví a Robert Plaga na školství.
Dále by ANO mělo obsadit křeslo ministra práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, křeslo ministra spravedlnosti, do kterého podle hned několika médií míří bývalý náměstek v tomto resortu Jeroným Tejc, jenž dříve vedl i poslance sociální demokracie, vnitro Lubomírem Metnarem a ještě ministerstvo pro místní rozvoj, které výhledově plánuje ANO sloučit s ministerstvem průmyslu, aby vzniklo ministerstvo hospodářství.
„Povolební vyjednávání, rozdělení ani případné obsazení resortů nebudu komentovat. Děkuji za pochopení. Pokud by však nabídka ze strany pana předsedy a budoucího premiéra přišla, určitě ji zvážím,“ uvedla pro iDNES.cz poslankyně Zuzana Schwarz Bařtipánová, kterou jako kandidátku na post ministryně pro místní rozvoj ve čtvrtek zmínila Česká televize.
SPD dvě křesla plus šéf Sněmovny Okamura
Kandidáti do vlády
premiér – Andrej Babiš
SPD má získat dvě křesla ve vládě, která by obsazovala nestraníky, plus post šéfa Sněmovny pro předsedu Tomia Okamuru.
Zemědělství by tak mohl vést bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán.
V souvislosti s druhým křeslem pro SPD se mluvilo nejdříve hlavně o vnitru. Později o obraně, když Okamura prohlásil, že by měl ve funkci skončit policejní prezident Martin Vondrášek, což se nelíbilo Babišovi.
Kdyby místo vnitra SPD získalo obranu, křeslo by mohl dostat buď generál Jaromír Zůna či prezident a výkonný ředitel Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek.
Původní kandidát ANO na obranu Metnar by se v takovém případě přesunul na vnitro.
Bude i v Babišově vládě ministr bez portfeje?
Poslanec za Motoristy sobě Filip Turek se sám přihlásil k tomu, že by mohl být ministrem zahraničí. Kromě toho by Motoristé sobě mohli získat ministerstvo životního prostředí, o které projevil už před volbami zájem šéf strany Petr Macinka, a ministerstvo kultury pro Oto Klempíře.
Hovoří se i o tom, že by ve vládě mělo být ještě křeslo ministra bez portfeje, pod nějž by spadala Národní sportovní agentura, a do nějž by usedl šéf poslanců Motoristů Boris Šťastný.
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek po schůzce s Babišem uvedl, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání dříve svolal na 3. listopadu.
Za zásadní při skládání vlády a pro její jmenování prezident považuje mimo jiné pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či podporu institucí demokratického státu, uvedl. Konkrétní vyjádření těchto principů chce Pavel sledovat v koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i personálním obsazení ministerstev.