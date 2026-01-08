Babiš se na Slovensku potká s Ficem a Pellegrinim, věří v lepší vztahy

Babiš na Slovensku stráví jen čtvrtek. Program by měl začít v deset hodin dopoledne, skončit by měl kolem čtvrté hodiny odpolední. Kromě již zmíněných setkání s předními slovenskými politiky jej čeká také položení věnců u památníku T. G. Masaryka a u památníku M. R. Štefánika. „Se Slováky máme plno společných témat,“ uvedl už dříve k návštěvě Babiš. Ten by chtěl opět se Slovenskem plnohodnotně spolupracovat.
Ve zlepšení vztahů doufá i Slovensko. Tamní ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok už v říjnu po jednání s Babišem uvedl, že Slovensko chce s českou vládou vedenou Andrejem Babišem obnovit tradici společných zasedání vlád. Kabinet Petra Fialy (ODS) kontakty se slovenskou vládou výrazně omezil kvůli rozdílným postojům vůči Rusku, které už téměř čtvrtým rokem vede válku proti Ukrajině. Společná jednání vlád obou zemí byla dokonce v roce 2024 přerušena.
Z první oficiální návštěvy Slovenska se mezi českými politiky stala tradice. Třeba Babiš stejný krok udělal i v roce 2018 po tom, co převzal křeslo předsedy vlády v Česku poprvé. V Bratislavě se tehdy setkal s rovněž úřadujícím slovenským premiérem Robertem Ficem, s nímž se shodoval v otázce kvót na rozdělování migrantů v Evropské unii – oba politici kvóty odmítali.
Loni na začátku prosince pak odjel na první zahraniční cestu na Slovensko i šéf Sněmovny Tomio Okamura. Oproti Babišovi, který jede vozem, naše východní sousedy navštívil vládním speciálem. První oficiální návštěvu na Slovensko uskutečnil i současný prezident Petr Pavel.