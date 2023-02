Slib jak pára nad hrncem. Babiš ve Sněmovně zase chyběl, kritizuje TOP 09

Babiš se ve Sněmovně před volbou prezidenta příliš neobjevoval. Přítomen byl v úterý a ve středu, kdy se na veřejnosti ukázal v podstatě poprvé od prohraných voleb. Sněmovní debaty se ale aktivně neúčastnil.

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob reagoval na Babišovu absenci slovy: „Včerejší slib Andreje Babiše, že začne chodit do práce, přes noc vyšuměl jak pára nad hrncem. Nic, co by kohokoliv mohlo překvapit. Obelhává. Proto Babiš.“

Po prezidentské volbě se objevovaly otázky, zda Babiš poslanecký mandát nesloží. Ve středu po jednání vedení ANO oznámil, že si pozice ve Sněmovně i v čele hnutí ponechá. „Konečně jsem pochopil, jak to funguje,“ poznamenal Babiš k jednací praxi v dolní komoře.

Poslanci jsou podle něho v jednacím sále v době, kdy se hlasuje, jinak jsou v kancelářích. „Je to fajn práce, já si to užívám,“ řekl Babiš. V minulosti ještě jako člen vlády označil Parlament za „žvanírnu“ a rozpravy za zdržování.

Na Jakobovu kritiku bezprostředně reagoval poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. „A neměli byste se starat o to, aby vaši ministři chodili na interpelace?“ zeptal se.

Omluvenku na čtvrtek či jeho část dodala totiž také desítka členů vlády. Patří k nim premiér Petr Fiala, jenž odletěl na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu, i vicepremiéři Marian Jurečka z KDU-ČSL a Vít Rakušan ze STA, kteří uvedli rodinné a osobní důvody.

Za širšími absencemi poslanců o čtvrtcích zřejmě stojí skutečnost, že většinu těchto jednacích dnů vyplňují pravidelné interpelace na členy vlády. Někteří zákonodárci uvádějí, že jejich podoba není příliš atraktivní.