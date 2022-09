Svět si všímá procesu s Babišem, média připomínají, že chce kandidovat na Hrad

Podle britského listu The Guardian by případ mohl mít výrazný dopad na českou politickou scénu. V případě usvědčení hrozí Babišovi pokuta i vězeňský trest. „Větší dopad by ale případ mohl mít na Babišovu politickou kariéru. Pokud by byl shledán vinným, mohlo by to zmařit jeho naděje na vítězství v lednových prezidentských volbách,“ píše list.

„Ačkoli Babiš ještě oficiálně kandidaturu neohlásil, objíždí zemi s karavanem a pronáší projevy, které analytici vnímají jako předvolební kampaň. Babiš přitom prezentuje populistické názory, kritizuje českou vojenskou pomoc Ukrajině či přijetí odhadovaných 400 000 uprchlíků,“ pokračuje The Guardian.

Britský deník si všímá i pondělní demonstrace spolku Milion chvilek, která před budovu soudu postavila takzvanou vězeňskou kancelář prezidenta Babiše „s pozlacenou toaletou a zlatou přikrývkou na vězeňském kavalci“.

Německá stanice Deutsche Welle připomíná, že pražský soud začal kauzu údajného dotačního podvodu při stavbě kongresového areálu Čapí hnízdo projednávat „nedlouho před prezidentskými volbami plánovanými na začátek roku 2023, v nichž bude Babiš podle očekávání silným kandidátem, ačkoli oficiálně ještě kandidaturu neohlásil“.

Babiš a Nagyová v první den hlavního líčení u soudu vinu popřeli. Expremiér označil své stíhání za politické a obžalobu za nepravdivou, nereálnou a nepodloženou důkazy.

Kauze se věnuje i agentura Bloomberg, která připomíná, že začátku soudu předcházelo dlouhé vyšetřování, zda firma propojená s Babišovým holdingem Agrofert podvodně nezískala evropské dotace ve výši 50 milionů korun.

Bloomberg ve svém článku Babiše označuje za politika, který „při své cestě k moci kritizoval tradiční politické představitele jako zkorumpované a nekompetentní“. „Jako premiér přijal protiimigrační program a stal se jedním z nejbližších spojenců maďarského nacionalistického vůdce Viktora Orbána,“ píše agentura.

I Bloomberg připomíná, že Babiš, jehož strana ANO jasně vede v průzkumech veřejného mínění, zvažuje prezidentskou kandidaturu. „Průzkumy ukazují, že by s největší pravděpodobností postoupil do druhého kola, tam by ale mohl mít problémy,“ konstatuje agentura.

Zda by verdikt v soudu s Babišem mohl padnout ještě před prvním kolem prezidentských voleb, není zřejmé. Soudce Jan Šott uvedl, že délku trvání procesu nyní nelze odhadnout - záležet podle něj bude na vývoji dokazování, důkazních návrzích stran, dostupnosti svědků a řadě dalších faktorů.

Zpravodajská relace Tagesschau německé veřejnoprávní televize ARD podotýká, že kauza Čapí hnízdo „je jen jedním ze skandálů kolem expremiéra Babiše“. „Babiš je také terčem opakovaných protestů, které jsou největší od sametové revoluce,“ uvádí Tagesschau.