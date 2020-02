Babiš spílal ‚arogantním úředníkům‘. Sportovní kluby přišly prý kvůli byrokracii o peníze

PRAHA Na arogantní chování úředníků ministerstva školství řízené Robertem Plagou (ANO) si na tiskové konferenci k oficiálnímu představení Národní sportovní agentury postěžoval premiér Andrej Babiš (ANO). České sportovní kluby podle něj měly kvůli úředníkům problémy se získáváním peněz od ministerstva za minulý rok.

Andrej Babiš v úterý oficiálně představil Národní sportovní agenturu v čele s Milanem Hniličkou (za ANO). Ten potvrdil jména členů svého poradního orgánu Národní rady pro sport, ve kterém usednou známí čeští sportovci i řada činovníků sportovních svazů.



„Jsem rád, že jsme vznik agentury dotáhli do konce. Myslel jsem, že to všichni podpoří, opak byl ale bohužel pravdou,“ řekl na tiskové konferenci premiér. V souvislosti s tím si postěžoval na přístup úředníků ministerstva školství, pro které je rok 2020 posledním, v němž pod ně ještě spadá agenda sportu. Samotné ministerstvo pak vzniku agentury podle Babiše zrovna dvakrát nepomohlo.

Blok kvůli formuláři

„Zjistil jsem, že 337 klubů nedostalo za minulý rok celkem 80 milionů korun. Vše kvůli nějakému formuláři,“ řekl v Tyršově domě v Praze premiér. Takovou situaci prý považuje za absurdní, neboť právě přesměrování peněz ze svazů ke klubům je podle něj vládní priorita. „Je neuvěřitelné, že peníze kvůli byrokracii nedostaly. Jsem kvůli tomu naštvaný,“ řekl hned na úvod šéf hnutí ANO.

Administrativní problém se vyskytl, když MŠMT odmítlo vyplatit některým klubům peníze za minulý rok, jelikož do února 2019 nepodaly formulář o finančním vypořádání za rok 2018. Ministerští úředníci měli povinnost toto pochybení klubům oznámit. To se však nestalo a kluboví činovníci na to přišli až ve chvíli, kdy jim rezortodmítl vyplatit peníze za rok 2019.

Premiér zmínil také údajnou aroganci úředníků na rezortu vůči zástupcům klubů, které peníze nedostaly. „Pozval jsem je k sobě, ať si to vyříkají přímo s ministrem školství Robertem Plagou a najdou řešení,“ řekl Babiš.

(Ne)povinná kalkulačka

Plagovo ministerstvo mělo se sportovními kluby neshody minulý rok i v jiném případě. Ještě zkraje podzimu 2019 neměla část klubů od ministerstva peníze na provoz ve zmíněném roce. V cestě stála opět byrokracie.

Ministerstvo tehdy při vypisování dotačních titulů doporučilo žadatelům, aby využili při vyplňování dokumentace dotační kalkulačku. Právě ti, kteří tak neučinili, dostávali ale peníze až s půlročním zpožděním, protože žádosti vyplněné bez kalkulačky trvalo zpracovat o měsíce déle.

Proti přímé podpoře klubů a naopak pro větší zapojení sportovních svazů se vyslovil třeba šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Hnilička naopak hodlá v tomto kurzu pokračovat, podporuje ho i Česká unie sportu Miroslava Jansty, která sportovní svazy sdružuje. „Z minulosti víme, že spolupráce se svazy nebyla nejlepší,“ řekl včera Babiš.