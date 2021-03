Babiš: EU přidá státům vakcíny, Česko dostane v březnu asi 80 tisíc dávek navíc

Praha Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu oznámí dodatečnou dodávku očkovací látky proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech, řekl ve středu CNN Prima News premiér Andrej Babiš (ANO). Česká republika by díky tomu podle něj ještě v březnu mohla dostat o 80 tisíc dávek navíc.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že ČR v březnu dostane přes milion dávek vakcíny, z toho zhruba 700 tisíc od Pfizer/BioNTech.



K úterní osmé hodině večerní uvádí statistika ministerstva zdravotnictví v Česku 902 605 vykázaných očkování. Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že ještě tento týden by měl počet překročit milion. „Předsedkyně EK dnes oznámí další dodatečné množství od firmy Pfizer/BioNTech, pro nás by to znamenalo asi 80 000 ještě v březnu,“ uvedl Babiš. Očkování znovu označil za klíčovou věc v boji s covidem-19.

Premiér doufá, že v Česku se podaří navodit atmosféru jako loni v březnu v počátcích epidemie. „Žádná vláda to bez spolupráce s lidmi to nezvládne, zkusme spolu vydržet, jsem přesvědčen, že to může být poslední lockdown,“ uvedl premiér. Růst epidemie se zastavil, počty lidí v nemocnicích a vyžadujících intenzivní péči je však stále vysoký, konstatoval premiér.



Babiš nechtěl konkretizovat, jak by se musela epidemie vyvíjet, aby vláda mohla uvolnit opatření zpřísněná od začátku března. „Pevně doufám, že po Velikonocích už bude ta doba, kdy si řekneme, kdy se vrátí děti do školy, kdy zase začnou sportovat a jak by to mělo vypadat. A zatím musíme samozřejmě strašně rychle očkovat,“ řekl.